Bloomberg: O reţea secretă de pe Facebook i-a vizat pe alegătorii români

Compania Meta Platforms Inc. a permis unei reţele de pagini de Facebook să posteze peste 4.100 de reclame politice care o atacau pe candidata pro-UE la scrutinul prezidenţial din România, Elena Lasconi, şi promovau figuri de extremă dreapta, inclusiv pe Călin Georgescu, în perioada premergătoare alegerilor, relevă un raport citat luni de Bloomberg.

Campania s-a desfăşurat pe 25 de pagini de Facebook, aparent separate, pentru entităţi ale căror site-uri împart aceeaşi infrastructură de găzduire, publicitate şi e-mail, ceea ce indică un efort organizat de a influenţa alegerile, conform unui raport al grupurilor de cercetare a ameninţărilor digitale Reset Tech şi Check First. Nu este clar cine s-a aflat în spatele reţelei, care a amplificat postările politice pe Facebook şi Instagram cu cheltuieli de publicitate de până la 264.909 de euro (279.610 de dolari), mai arată raportul, adaugă Bloomberg.

Victoria şocantă a lui Georgescu, pro-rus şi iubitor de TikTok, la primul tur al alegerilor prezidenţiale de la 24 noiembrie, acum anulat, a pus rolul companiilor de social media sub o examinare intensă, conform publicaţiei. Autorităţile române s-au concentrat pe TikTok, deţinută de compania ByteDance Ltd., acuzând platforma că oferă „expunere masivă şi tratament preferenţial” candidatului naţionalist puţin cunoscut anterior. Dar raportul Reset Tech şi Check First indică un efort mai amplu de a influenţa rezultatul alegerilor.

Instanţa supremă a României a anulat pe 6 decembrie primul tur de scrutin de luna trecută din cauza acuzaţiilor de amestec din partea Rusiei, prima decizie de acest fel din istoria ţării. Ea a venit după publicarea de documente declasificate de către serviciul de informaţii al ţării care arată cum campania alimentată de TikTok a lui Georgescu ar fi putut fi coordonată de „actori statali” străini. Un document spunea că România a fost o ţintă pentru „atacuri hibride ruseşti agresive”. Moscova a negat orice interferenţă, precizează Bloomberg.

„În timp ce rolul TikTok în amplificarea dezinformării în campania electorală din România a fost în centrul atenţiei, noi dovezi arată că platformele Facebook şi Instagram ale Meta au fost folosite pentru a răspândi mesaje politice agresive, afirmaţii neverificate şi discursuri polarizante”, au scris autorii raportului.

Meta a refuzat să comenteze conţinutul raportului, dar a subliniat comentariile făcute de Nick Clegg, preşedintele pentru afaceri globale, săptămâna trecută. „Nu vedem nicio dovadă de incidente majore pe platformele noastre în România”, le-a declarat el jurnaliştilor, adăugând că Meta a fost în contact „aproape zilnic” cu autorităţile române, a relatat Euronews.

Reclamele descrise în raport îl înfăţişează pe Georgescu, care a declarat autorităţilor că nu şi-a finanţat cu niciun ban campania, ca un „preşedinte patriot” care apără naţiunea împotriva establishmentului politic. Lidera Uniunii Salvaţi România (USR), Elena Lasconi, a fost caracterizată ca un „diavol” şi o marionetă pentru Occident, în timp ce actualul preşedinte, Klaus Iohannis, a fost descris ca un „dictator” pentru sprijinul acordat lui Lasconi, mai scrie Bloomberg. Unele dintre reclame exprimau şi susţinerea pentru George Simion, liderul partidului naţionalist Alianţa pentru Uniunea Românilor.

Cercetătorii au identificat campania folosind Ad Library a Meta, o iniţiativă de transparenţă care oferă detalii despre agenţii de publicitate care folosesc platformele de socializare ale companiei. Reclamele au fost vizualizate de 199 de milioane de ori începând din august, au calculat cercetătorii, folosind cifrele dezvăluite în Ad Library.

Profilurile agenţilor de publicitate înregistraţi aveau pagini de Facebook cu administratori localizaţi în mare parte în România şi se prezentau ca site-uri de ştiri sau divertisment. Dar site-urile nu aveau informaţii juridice sau editoriale şi multe erau legate prin adrese IP partajate, design web identic şi configuraţii comune de e-mail şi ad-tech, indicând o structură de management centralizată, conform raportului.

Documentul, precizează Bloomberg, confirmă constatări anterioare ale publicaţiei româneşti Context, care a dezvăluit că Alianţa pentru Uniunea Românilor a dezvoltat o reţea de pagini de Facebook neautentice, deghizate în portaluri de ştiri, pentru a amplifica propaganda şi teoriile conspiraţiei.

Reţelele sociale sunt un vector popular pentru publicitatea politică şi dezinformare, deoarece permit direcţionarea precisă a mesajelor. În ultimii ani, platformele au luat măsuri pentru a combate eforturile secrete de interferenţă electorală şi au introdus controale mai stricte în ceea ce priveşte campaniile publicitare politice.

Meta a declarat că a desfiinţat aproximativ 20 de operaţiuni de influenţă sub acoperire în întreaga lume în acest an şi că Rusia este sursa principala a unei astfel de activităţi, potrivit unei postări pe blog de săptămâna trecută a lui Clegg.

Conform Meta, majoritatea operaţiunilor s-au străduit să construiască audienţe autentice, unele folosind like-uri şi urmăritori falşi pentru a părea mai populare decât erau.