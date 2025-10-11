Bogdan Ivan (PSD), despre procentul AUR din sondaje

Deputatul PSD Bogdan Ivan este de părere că, până la alegerile parlamentare din 2028, partidele clasice, inclusiv PSD, se vor recredibiliza în faţa alegătorilor, astfel încât AUR, partid cotat la 40% în unele sondaje de opinie, va obţine un scor mai mic.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce alege între AUR, acronim pentru partidul politic, şi aur – metalul preţios.
”Metalul are cea mai mare cotaţie valorică din istorie, aşa că…”, a răspuns Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei a fost atenţionat că partidul AUR e bine cotat în sondajele de opinie, cu un scor de peste 40%. ”Haideţi să vedem rezultatul alegerilor, pentru că o să avem alegeri peste trei ani şi jumătate. Iar sondajele, da, arată astăzi o fotografie de moment, dar ce va conta vor fi aceşti trei ani şi jumătate în care partidele clasice, şi inclusiv Partidul Social Democrat, se vor recredibiliza în faţa alegătorilor”, a spus Bogdan Ivan.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că procentul de 40% atribuit AUR în sondaje reflectă mai degrabă lipsa de încredere în clasa politică decât susţinerea reală pentru partid.
„Sunt nişte sondaje pe care eu le cred. Ele reflectă, în opinia mea, mult mai puţin vreo mare iubire sau vreo mare opţiune pentru acest partid. Ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligaţi să le corectăm. Este şi o influenţă continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulţumirile sociale uneori cu date false”, a spus preşedintele Nicuşor Dan la Euronews, întrebat despre sondajele de opinie în care AUR e cotat la 40%.
nu aveti cum sa va recredibilizati, ati dat lovitura de stat, ati furat, amanetati tzara, ati crescut taxe/impozite, n-ati indexat cu inflatia conform legii, cumparati armament degeaba, si… pana la alegerile din 2028 o sa cresteti varsta de pensionare, o sa mai cresteti de cel putin 2 ori taxele si impozitele, o sa cresteti datoria tzarii pana la 80-85%, o sa dati legi de cenzura si o sa inventati noi infractiuni pentru delictul de opinie
Cum ați furat alegerile de 35 de ani le mai furați odată.romania inapoiata sub dictatura condusa de securiștii.asta nu stie ce este kw mw Ivan turbina.
Bogdan Ivan e din alt film.Să zică mersi daca în 2028 mai intră in parlament.Ce acum în PSD e ca în fotbalul românesc,nu ai din cine încropi o echipă de miuță ..în curtea școlii.A uitat că au mințit cu promisiuni de au înghețat apele la alegerile din toamnă,iar acu” ce să vezi ??? Nu au bani de nici un fel pentru pensii ,lefuri ,bașca că au anulat și alegerile că le încurca socotelile și în continuare viseaza la butoane ….
Un pafarist PSD cu pofta de vorba,nu de munca!
Aceasta pesedea isi da cu presupusul, a uitat zicala romaneasca: „cainele moare de drum lung si… de grija altuia”.Gasca care a dus tara la dezastru,psd,pnl,usr,udmr inca se mai viseaza la ciolan,se vor ptr eternitate.Ei cred ca ii mai pacalesc pe romani cum au facut-o in acesti 35 de ani cu minciuna, berica, micul si covrigul.
PSD-iștii cred că au consumat ceva iarbă. De o bună bucată de vreme cad încontinuu, adică se decredibilizează și o țin langa cu speranța că vor mai fi o dată ceea ce au fost. Baba cu colacii s-a dus, o dată cu încuscrirea cu PNL-ul și mai ales cu USR-ul. Nu am auzit ca partidele aflate la guvernare, în mod normal, să se recredibilizeze, în timpul guvernării cu atât mai mult în cazul acestei guvernări, care taie pe rupte de la sănătate, învățământ, cheltuieli sociale, reduc investițiile, dau afară cu nemiluita, dar măresc cheltuielile cu înarmarea fără rost, cu fiare vechi și toarnă bani, fără număr, în Ucraina și Moldova de peste Prut. Adică este mai mult guvernul altora decât al românilor și României. După toate cele să ai speranța, ba mai mult pretenția ca românii să aprecieze acest lucru și să te voteze masiv iar. Bai, bai „stimabililor”. Numai stimabili nu sunt în ochii alegătorilor.
Cine e AUR, joaca in liga a 4-a ?
dar ca sa puteti da intr-o zi adevaratul procent ca sa spuneti ca a scazut sau ca a pierdut alegerile desi in 2024 a avu t DUBLU fata de 2020, dar in fanfaronada voastra a pierdut…deci nu cred ca are mai mult de 30% poate cu ”satelitii” SOS+POT are 40%…dar sigur multi nu vor mai vota deseurile toxice…carate in Romania in ultimii 36 de ani…unii viseaza chiar ceva ”mai bun” decat AUR, dar se iluzioneaza pt ca tot ce se va mai ivi nu-s decat vechii imbracati in straie noi precum PD-ul diseminat PD-L, apoi in PNL, USR si PMP…cum era intr-un cantec…aceeasi…-… Dupa Romania Educat a venit Romania Onesta in care te juri ca nu vor creste taxele si impozitele si intr-o luna majorezi totul…”ONEST”…
Pe ce se bazeaza acest castravete ? De unde stie ce va fi peste mai bine de doi ani ? Vai de pesedeu cu asa oameni.
Ăsta de la Cluuuuuuuuuuuuuuuj , le-a rezolvat pe toate și i-a mai rămas să facă studii politice . Probabil pentru faptul că și-a tras frizură cu creastă . Conțopist adolescentin . Rural .
Nu mă interesează procentul deținut de AUR ! Se poate trăi și fără AUR . Dar , eu sunt revoltat că PSD încă mai există după ce a distrus Romănia . La fel și PNL , USR și UDMR , trebuie să dispară imediat . Romănii vor ști să se descurce și fără aceste formațiuni politice trădătoare .