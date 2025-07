Bolojan. Ce rost are această moțiune?

România are deja primele semnale pozitive privind economia, a declarat, luni, în plenul Parlamentului, premierul Ilie Bolojan, care le-a transmis inițiatorilor moțiunii de cenzură ‘Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit’ că o bună parte din lucrurile semnalate sunt știute, altele sunt exagerate sau greșit interpretate.

‘Îi întreb pe colegii din Opoziție, în afară de un exercițiu politic pe care l-au bifat și pe care îl înțeleg, ce rost are această moțiune? Ar vrea dânșii să ne oprim și să ne întoarcem de unde am plecat? O bună parte din lucrurile pe care le semnalează colegii din Opoziție sunt știute, altele sunt exagerate sau greșit interpretate. Ne spune moțiunea că România are un deficit mare, că au crescut chletuielile statului – știm acest lucru. De aceea suntem aici – să corectăm aceste neajunsuri, din acest motiv ne-am angajat răspunderea. Dânșii au îmbrăcat aceste cifre într-un limbaj colorat, în slogane și în acuze aduse Guvernului. Eu înțeleg critica pe care Opoziția o face Guvernului, este rolul ei și dreptul ei. Am făcut însă un apel la partidele din Opoziție să fie parte la soluție, nu la problemă. Înțeleg că dânșii nu sunt de acord cu ce propune Guvernul, dar atunci care sunt soluțiile?’, a afirmat Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură semnate de parlamentari AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați.

Potrivit prim-ministrului, moțiunea conține ‘o fractură logică’. ‘Pe de o parte, ni se spune că problemele economiei sunt serioase, pe de altă parte, când venim cu un plan clar de rezolvare, dânșii ne spun să nu luăm aceste măsuri. Nu se poate și una și alta, de aceea voi continua să fac apel la Opoziție să renunțe la dublul limbaj’, a completat Ilie Bolojan.