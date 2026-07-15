INS: Salariul mediu brut a scăzut în luna mai la 9.483 de lei. IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari câștiguri

Câștigul salarial mediu brut din România a fost de 9.483 de lei în luna mai 2026, în scădere cu 2,6% față de luna aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.691 de lei, înregistrând un recul de aproximativ 2,7% comparativ cu luna precedentă.

Potrivit INS, diminuarea veniturilor din luna mai este explicată în principal prin acordarea unor prime și bonusuri mai mici decât în aprilie. În numeroase sectoare economice, în luna precedentă au fost plătite bonusuri ocazionale, prime de performanță sau alte drepturi salariale care au influențat în sens pozitiv media veniturilor. Odată cu reducerea acestor plăți, salariul mediu a revenit la un nivel mai apropiat de cel obișnuit.

Cele mai mari salarii

Cele mai mari salarii continuă să fie înregistrate în domeniul tehnologiei informației. Angajații din activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației au avut cele mai ridicate câștiguri salariale medii nete din economie, confirmând tendința ultimilor ani, în care sectorul IT s-a menținut în topul celor mai bine plătite domenii din România. Cererea ridicată pentru specialiști și dezvoltarea continuă a industriei contribuie la menținerea unor niveluri salariale semnificativ peste media națională.

La polul opus

La polul opus se află angajații din sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică. Hotelurile, restaurantele și alte activități din domeniul HoReCa continuă să înregistreze cele mai mici câștiguri salariale medii nete, reflectând diferențele importante existente între sectoarele economiei românești.

Mai 2026 comparativ cu aprilie 2026

În luna mai 2026, câştigul salarial mediu brut a atins 9.483 lei, cu 257 lei (2,6%) mai puţin decât cel înregistrat în luna aprilie 2026. Câştigul salarial mediu net s-a ridicat la 5.684 lei, în scădere cu 159 lei, adică 2,7% faţă de luna aprilie 2026.

INS precizează că evoluția salariilor diferă de la un sector la altul, în funcție de activitatea companiilor și de politica de acordare a bonusurilor. În unele domenii s-au înregistrat creșteri salariale generate de prime, drepturi restante sau rezultate economice mai bune, în timp ce în altele veniturile au scăzut din cauza reducerii stimulentelor financiare sau a volumului de activitate.

Piața muncii din România s-a confruntat cu provocări

În ultimii ani, piața muncii din România s-a confruntat cu provocări generate de inflație, deficitul de forță de muncă și schimbările fiscale, factori care au influențat atât nivelul salariilor, cât și puterea de cumpărare a populației. Chiar dacă veniturile au crescut pe termen lung, fluctuațiile lunare sunt frecvente și sunt determinate, de regulă, de plata bonusurilor, primelor sau altor beneficii salariale.