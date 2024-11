Bolojan comparat cu Iohannis: „La fel de inflexibil”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că Ilie Bolojan nu este decât ”ediţia lui Klaus Iohannis 2024”.

”Este la fel de inflexibil, nimeni nu are dreptate în afară de el. Este un om care nu riscă, intră în scenă doar când are posibilitatea de a câştiga”, a declarat Kelemen Hunor.

”Eu nu sunt un admirator al lui Ilie Bolojan, am avut discuţii în 2016. Ilie Bolojan este ediţia lui Klaus Iohannis 2024. Este la fel de inflexibil, doar ce spune el, nimeni nu are dreptate în afară de el, este un om care nu riscă, intră în scenă doar când are posibilitatea de a câştiga. Uitaţi-vă la preşedintele Iohannis, a intrat doar când ştia că va câştiga”, a mai spus liderul UDMar, la Prima TV.