CTP a aprins spiritele la Europa FM. CNA a sancționat postul după derapajul despre votanții lui Georgescu

Europa FM a fost sancționat de CNA cu somație publică după ce Cristian Tudor Popescu i-a numit pe votanții lui Călin Georgescu „bolnavi psihic” și „alienați mintal”, într-o ediție a emisiunii „România în Direct”. Consiliul a considerat că afirmațiile au fost ofensatoare la adresa unui grup definit prin convingeri politice.
Afirmațiile au fost făcute în emisiunea din 7 aprilie, moderată de Cătălin Striblea. CTP vorbea despre alegătorii lui Călin Georgescu, pe care l-a numit „dumnezeilă”, notează paginademedia.ro.
„Faptul că sunt foarte mulţi asta nu exclude posibilitatea să fie milioane de oameni bolnavi psihic în acelaşi timp, într-o perioadă, într-o ţară. Pentru că eu nu pot să-i caracterizez pe votanţii lui „dumnezeilă” decât ca alienaţi mintal”, a spus CTP.
Cătălin Striblea a intervenit imediat și l-a întrebat: „Nu-i cam dur?”
Cristian Tudor Popescu a încercat apoi să explice sensul în care a folosit termenul.
„Alienat înseamnă însingurat, îndepărtat. Oamenii ăştia nu mai au contactul cu logica, cu realitatea, cu reguli simple ale discursului, să ne putem înţelege între noi”, a explicat gazetarul.
Ulterior, moderatorul i-a spus că mai mulți ascultători îi reproșează faptul că pune etichete. CTP a revenit asupra explicației.
„Am explicat, alienat nu înseamnă nebun, înseamnă îndepărtat, însingurat, nu mai are contact cu realitatea, cu societatea, cu ce se întâmplă în mod real, cu logica, în jur. Nu înseamnă nici prost şi nici nebun, înseamnă „alien”, înseamnă străin, înstrăinat, asta este.”
Europa FM a susținut că jurnalistul nu a pus un diagnostic
În fața CNA, Radu Constantinescu, reprezentantul Europa FM, a spus că moderatorul a intervenit imediat după afirmația lui CTP. El a susținut că jurnalistul nu a vrut să pună un diagnostic psihiatric, ci a explicat sensul termenului folosit.
„S-a folosit un termen care a deranjat evident pe ascultătorul nostru sau pe mai mulţi ascultători, acel termen a fost „alienat” sau „alienaţi”, folosit de domnul Cristian Tudor Popescu la adresa unor alegători. Din câte îmi aduc eu aminte, Cătălin Striblea, moderatorul emisiunii, a intervenit imediat şi l-a întrebat pe domnul Cristian Tudor Popescu: nu este o exprimare cam dură?”
El a mai spus că termenul a fost explicat chiar de Cristian Tudor Popescu.
„El a revenit şi a explicat că foloseşte termenul „alienat”, care înseamnă însingurat, îndepărtat, nu mai are contact cu logica. Nicidecum nu a pus un diagnostic psihiatric. „Alienat nu înseamnă nebun”, tot domnul Cristian Tudor Popescu a explicat, nu înseamnă nici prost, nici nebun. A folosit termenul în sensul de însingurat, îndepărtat.”
Monica Gubernat, membru CNA, a atras însă atenția că nu a fost vorba doar despre termenul „alienat”.
„De fapt, au fost doi termeni, alienat mintal şi bolnav psihic, „milioane de bolnavi psihici”.”
CNA: Afirmațiile au vizat un grup definit politic
În timpul dezbaterilor, mai mulți membri CNA au criticat formulările folosite de CTP. Mircea Toma a spus că afirmația a fost „inacceptabilă”, iar reacția moderatorului a fost prea slabă.
„El însuşi şi-a dat seama că a călcat pe bec şi încearcă s-o dreagă pe tot parcursul intervenţiei sale. După aceea mută de pe bolnav mintal, pe alienaţi şi alienaţii îi defineşte după aceea că sunt persoane care sunt înstrăinate. Încearcă să dreagă busuiocul. Din punctul meu de vedere, e comisă.”
Georgică Severin, membru CNA, a spus că situația reprezintă un caz clar de discriminare pe criterii politice.
„Avem un caz clasic, proaspăt introdus în lege, şi anume discriminarea unui întreg grup de oameni din cauza convingerilor lor politice. Cu o singură concluzie care reiese din povestea asta e că respectivii nu pot vota pe X sau pe Y decât dacă sunt bolnavi psihici. Este un caz de manual apropos de discriminarea unui grup pe motive politice. Aici mi se pare un element extrem de grav.”
Acesta a mai spus că afirmațiile au vizat un număr mare de alegători.
„Nu putem accepta de la nişte jurnalişti cu experienţă să spun că două milioane şi ceva de români sunt bolnavi psihici pentru că l-au votat pe X.”
La final, membrii CNA au avut trei propuneri: amendă de 10.000 de lei, somație publică sau scrisoare de atenționare. Varianta somației a primit cele mai multe voturi: șase din cei opt membri prezenți.
Decizia a fost luată în baza articolului 51, alineatul 3, din Codul audiovizual, care interzice mesajele ofensatoare, defăimătoare sau umilitoare la adresa unor grupuri definite inclusiv prin opinii politice.
18 comentarii
Noi cetatenii platitori de taxe dorim desfiintarea CNA, CCR aceste structuri parazitice si redundante care nu fac sa consume banii nostri si sa nu produca nimic. Exista tari fara nici o CCR. Intr-o democratie parlamentul hotaraste legile nu unealta politica CCR.
Italia a arestat si inlocuit jandarmii sicilieni cu carabinierii cand s-au mafiotizat precum coruptii CCR, nu au desfiintat institutia.
Nu sunt fan CTP dar aici cam are dreptate.
La început l-am urmărit și eu pe CG din curiozitate. M-am lăsat păgubaș,pierdere de timp, omul efectiv bate câmpii.
Dumnezeu,neam,popor, tradiții, rugăciune…
(editat)
Deocamdată suveranismul ăsta seamănă cu o petardă, mult zgomot, ceva fum și în urmă nimic
Bula merge pe autostrada Ax cu masina, ascultand ARI. Aude la radio un anumt: Pentru soferii de pe Ax, atentie ca un sofer nebun merge pe autostrada pe contrasens. La care Bula: numai unu, uite-i cati sunt !!!
(editat) . După ce propovăduiește poporului ce a ce ii este scris , și trimis în Romania, EL marele influențăr, le zice ca maneliștii la radio și tv . Mai baga una nea Popescule ,fără număr…. !
Domnule Popescu, mai exista si alternativa ca lumea sa se fi suparat pe politicienii hoti si incompetenti care au dus tara la dezastru si si-au spus ca ar trebui sa incercam si cu altii, in ideea ca mai rau decat cu actualii nu poate sa existe
Asa nebuni cum zice neomarxistul CTP ca suntem, stim sa cautam in DEX: „ALIENAT – 1. Care suferă de o boală mintală. Sinonime: dement, nebun. 2. Înstrăinat.” Daca ar fi folosit un „extremist” acest cuvant, deja auzeam zornait de catuse. Justitia corupta a dat liber la asemenea infractiuni, iar presa le promoveaza. Ca sa anulezi alegeri si sa validezi anularea lor, apoi sa cauti dovezi si sa nu le gasesti pana azi, e cea mai clara dovada de ticalosie a unor „justitiari” si „politicieni”.
Pai ce puteau vota oamenii cand au fost speriati cu interlopii mafioti Ciolacu si Ciuca.
Cum, dupa ce acest CNA i-a rupt pe aia de la Realitatea TV cu amenzi si a mers pana la decizia de suspendare a postului, in cazul Europa FM a dat doar „o somatie” ?
Asta este clar un caz de discriminare !
Faptul că acestui nesimțit nu i se întîmplă nimic și poate să insulte nestingherit, demonstrează încă o dată cît de moale e poporul ăsta. Explicația sa e logică și ține la prima vedere, dar el știe prea bine că ”alienat” în vorbirea curentă este un termen depreciativ, insultător.
termenul este depreciativ, dar acopera o realitate, din pacate
De fapt „Dumnezeilă” e mai rău decât un alienat, e un escroc similar escrocului sentimental care păcălește femeile fără prea multă minte și le lasă fără bani. Similar, mesia-guru-druidul Georgescu păcălește „mesele”.
Bravo CTP!
Hitler a fost pui mic pe langa acest alterat.
Este evident de mult ca singurul alienat este CTP. Din pacate se alieneaza din ce in ce mai mult si Striblea.Poate asa- i cere patronatul?!
Cred ca CTP si cei care il lasa sa elucubreze trebuie cautati la cap. Sensul cuvintelor „alienat mintal” este clar.Nu mai umblati cu fofirlica si o intoarceti ca la Ploiesti.DEX spune clar ce inseamna !
Mai bine le zicem: simpatici :)
Vreau sa-i vad pe toti acesti simpatici mintal cum merg ei sa voteze la ora 7 cu AUR si/sau Georgescu :)))))
aur și georgescu sunt chestii diferite. Mai împrospătează ți informațiile.
Cum l-au scapat pe ctp asta din spital? Bai, saracu, acolo macar ii dadeau sa manance.