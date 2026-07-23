CTP a aprins spiritele la Europa FM. CNA a sancționat postul după derapajul despre votanții lui Georgescu

Europa FM a fost sancționat de CNA cu somație publică după ce Cristian Tudor Popescu i-a numit pe votanții lui Călin Georgescu „bolnavi psihic” și „alienați mintal”, într-o ediție a emisiunii „România în Direct”. Consiliul a considerat că afirmațiile au fost ofensatoare la adresa unui grup definit prin convingeri politice.

Afirmațiile au fost făcute în emisiunea din 7 aprilie, moderată de Cătălin Striblea. CTP vorbea despre alegătorii lui Călin Georgescu, pe care l-a numit „dumnezeilă”, notează paginademedia.ro.

„Faptul că sunt foarte mulţi asta nu exclude posibilitatea să fie milioane de oameni bolnavi psihic în acelaşi timp, într-o perioadă, într-o ţară. Pentru că eu nu pot să-i caracterizez pe votanţii lui „dumnezeilă” decât ca alienaţi mintal”, a spus CTP.

Cătălin Striblea a intervenit imediat și l-a întrebat: „Nu-i cam dur?”

Cristian Tudor Popescu a încercat apoi să explice sensul în care a folosit termenul.

„Alienat înseamnă însingurat, îndepărtat. Oamenii ăştia nu mai au contactul cu logica, cu realitatea, cu reguli simple ale discursului, să ne putem înţelege între noi”, a explicat gazetarul.

Ulterior, moderatorul i-a spus că mai mulți ascultători îi reproșează faptul că pune etichete. CTP a revenit asupra explicației.

„Am explicat, alienat nu înseamnă nebun, înseamnă îndepărtat, însingurat, nu mai are contact cu realitatea, cu societatea, cu ce se întâmplă în mod real, cu logica, în jur. Nu înseamnă nici prost şi nici nebun, înseamnă „alien”, înseamnă străin, înstrăinat, asta este.”

Europa FM a susținut că jurnalistul nu a pus un diagnostic

În fața CNA, Radu Constantinescu, reprezentantul Europa FM, a spus că moderatorul a intervenit imediat după afirmația lui CTP. El a susținut că jurnalistul nu a vrut să pună un diagnostic psihiatric, ci a explicat sensul termenului folosit.

„S-a folosit un termen care a deranjat evident pe ascultătorul nostru sau pe mai mulţi ascultători, acel termen a fost „alienat” sau „alienaţi”, folosit de domnul Cristian Tudor Popescu la adresa unor alegători. Din câte îmi aduc eu aminte, Cătălin Striblea, moderatorul emisiunii, a intervenit imediat şi l-a întrebat pe domnul Cristian Tudor Popescu: nu este o exprimare cam dură?”

El a mai spus că termenul a fost explicat chiar de Cristian Tudor Popescu.

„El a revenit şi a explicat că foloseşte termenul „alienat”, care înseamnă însingurat, îndepărtat, nu mai are contact cu logica. Nicidecum nu a pus un diagnostic psihiatric. „Alienat nu înseamnă nebun”, tot domnul Cristian Tudor Popescu a explicat, nu înseamnă nici prost, nici nebun. A folosit termenul în sensul de însingurat, îndepărtat.”

Monica Gubernat, membru CNA, a atras însă atenția că nu a fost vorba doar despre termenul „alienat”.

„De fapt, au fost doi termeni, alienat mintal şi bolnav psihic, „milioane de bolnavi psihici”.”

CNA: Afirmațiile au vizat un grup definit politic

În timpul dezbaterilor, mai mulți membri CNA au criticat formulările folosite de CTP. Mircea Toma a spus că afirmația a fost „inacceptabilă”, iar reacția moderatorului a fost prea slabă.

„El însuşi şi-a dat seama că a călcat pe bec şi încearcă s-o dreagă pe tot parcursul intervenţiei sale. După aceea mută de pe bolnav mintal, pe alienaţi şi alienaţii îi defineşte după aceea că sunt persoane care sunt înstrăinate. Încearcă să dreagă busuiocul. Din punctul meu de vedere, e comisă.”

Georgică Severin, membru CNA, a spus că situația reprezintă un caz clar de discriminare pe criterii politice.

„Avem un caz clasic, proaspăt introdus în lege, şi anume discriminarea unui întreg grup de oameni din cauza convingerilor lor politice. Cu o singură concluzie care reiese din povestea asta e că respectivii nu pot vota pe X sau pe Y decât dacă sunt bolnavi psihici. Este un caz de manual apropos de discriminarea unui grup pe motive politice. Aici mi se pare un element extrem de grav.”

Acesta a mai spus că afirmațiile au vizat un număr mare de alegători.

„Nu putem accepta de la nişte jurnalişti cu experienţă să spun că două milioane şi ceva de români sunt bolnavi psihici pentru că l-au votat pe X.”

La final, membrii CNA au avut trei propuneri: amendă de 10.000 de lei, somație publică sau scrisoare de atenționare. Varianta somației a primit cele mai multe voturi: șase din cei opt membri prezenți.

Decizia a fost luată în baza articolului 51, alineatul 3, din Codul audiovizual, care interzice mesajele ofensatoare, defăimătoare sau umilitoare la adresa unor grupuri definite inclusiv prin opinii politice.

CITEȘTE ȘI