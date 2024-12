Călin Georgescu, despre întâlnirea cu Potra

Fotografia în care apar Călin Georgescu, Horațiu Potra și Eugen Sechila a stârnit controverse.

Călin Georgescu a răspuns, la Realitatea Tv, întrebărilor privind întâlnirea sa cu Horațiu Potra, cel care a fost prins de polițiști portbagajul plin de armament.

Acesta a spus că pozele sunt vechi de cel puțin 4 ani, că Potra nu se află în cercul său de apropiați, iar pozele sunt făcute în Marriott.

„E un atac concentrat asupra mea, pentru simplul fapt că sistemul a fost schimbat. Se vede că domnul Potra e la PSD. Eu i-am atacat mereu”, a spus Georgescu.

„Oamenii care sunt lângă mine sunt voluntari. Nu plătesc pe nimeni, nici pe cei care sunt acum. Garda mea de corp principala e lângă mine zi și noapte, alături de alte 2 persoane”, a mai spus Georgescu.

”Nu pot să nu mă văd cu oameni, asta e activitatea mea. Cred că acum trei ani m-am întâlnit cu el. Eu nu îmi aduc aminte să mă fi văzut cu el, am fost în multe locuri. Acolo la ferma respectivă am filmat și m-am antrenat la călărie. Destul de des mă duc acolo, am fost și recent, dar asta nu înseamnă că m-am întâlnit acolo. Am încredere doar în oamenii mei din Legiunea Străină, dar domnul Potra nu face din grupul meu de prieteni apropiați. Orice mi se smulge din context, în momentul de față. Cred că pozele sunt făcute în Marriott, dar acolo am fost de zeci de ori”, a declarat Călin Georgescu.

„Eugen Sechila nu mă păzește. La acel moment, e posibil ca el să-mi fi făcut legătura cu Potra. Este o campanie de denigrare a mea. E un atac furibund. Ce treabă am eu cu PSD. Sunt lucrurile deliberat făcute ca să mă atace pe mine”, a mai spus Georgescu.

Prin telefon, la Realitatea PLUS, Eugen Sechila a clarificat circumstanțele în care a fost realizată imaginea

Potrivit acestuia, fotografia datează de acum patru ani și a fost realizată în cadrul unei întâlniri între mai mulți foști din legiunea străină. Sechila a explicat că discuțiile au vizat un posibil proiect de pază și protecție, fără implicații politice sau de altă natură.

Eugen Sechila: „Această fotografie a fost făcută în urmă cu vreo 4 ani. Ne-am întâlnit mai mulți camarazi din legiunea străină. S-a discutat despre o eventuală pază și protecție. A fost o perioadă în care am avut două întâlniri consecutive cu Horatiu Potra. Una, la mine acasă, unde ne-am întâlnit mai mulți camarazi de la Legiunea Străină. Foști camarazi în legiune. Și a doua întâlnire pe care, din cât îmi amintesc, la solicitarea lui Horatiu Potra, am avut-o la hotel Marriot.

Sechila a clarificat motivele pentru care a fost oprit în trafic și dus la audieri, la Poliția Bragadiru.

El a spus că a dat explicații referitoare la un video față de linșajul la care a fost supus.

Voia să arate ce i se întâmplă, a spus Sechila, însă a renunțat pe motiv că vrea să continue demersul în mod instituționalizat,sens în care și-a consultat avocatul.

„..sunt făcut rusofil, neolegionar, șeful mișcării că fac tabere paramilitare pentru copii de 13 ani…. fac niște tabere care se aseamănă cu cele de cercetași.

O să mă sfătuiesc cu avocații, nu este domeniul meu, eu fac tot ce este necesar. Au vrut să facă o asociere cu gruparea lui Horațiu Potra.

Eu pot vorbi doar ce fac eu și am dat o declarație. M-au dus la circa de poliție din Bragadiru, după ce mi-am schimbat decizia”, a spus Eugen Sechila.