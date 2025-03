Călin Georgescu. ”Trăiască România, trăiască poporul român!”

Călin Georgescu au luat cuvântul pe scenă, în fața manifestanților, în Piața Victoriei. S-a intonat imnul național. Protestatarii au strigat „Hoții, hoții!”, ”Libertate”, „Jos guvernul!”, Georgescu, Georgescu!”.

Pe scenă a fost însoțit de Anamaria Gavrilă și George Simion.

„Vă iubesc pe toți! Știu cât efort ați făcut să veniți din toate colțurile țării, din străinătate și vă mulțumesc din suflet tuturor. Azi, 1 martie, suntem uniți cu toții și toți cu Dumnezeu. Nu putem să fim liberi decât dacă suntem uniți.

Sistemul a încercat cu răutate să ne dezbine. Să fim împreună! Libertate, libertate, libertate! Am promis că n-o să facem politică și am făcut istorie! Mulțumesc partidului AUR și POT pentru tot ce au făcut azi și pentru spiritul lor patriotic.

Cu ei, împreună, și cu toți românii care s-au săturat de corupție și de securiști, ne vom lua țara înapoi! Ciocoii vechi și noi au încercat să-mi blocheze candidatura.

E dreptul vostru să alegeți pe cine vreți și nu altcineva. Vot liber! Eu nu urmăresc să candidez pentru mine. Voi contați, și poporul român. Copiii voștri vor fi mândri de voi. Pace, democrație și libertate!”, a transmis Georgescu.

„Astăzi am scris istorie, vă mulțumesc tuturor! Soluția este să rămânem uniți. Este o demonstrație în care poporul român s-a regăsit. Suntem mai mulți ca niciodată”.

George Simion a spus la rândul său că în urmă cu trei zile ”Călin Georgescu a fost oprit în trafic de milițienii lui Predoiu” și că „acum încearcă să fabrice dovezi care nu există, încearcă să facă poliție politică.

Ciolacu, trebuie să pleci acasă. Jos Guvernul!”, a strigat liderul AUR.

Simion l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că „ne-a vândul la bucată și că i-a ”trimis românii peste hotare.

”Lui Marcel Ciolacu nu ii place democrația (…) nu are democrația în sânge, în schimb îi place puterea”, a mai spus Simion.

Românii s-au trezit! Imaginile vor face înconjurul lumii.