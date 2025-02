Caz cutremurător. Bătrân cu AVC, ignorat de medici

Familia unui bărbat de 75 de ani, care a suferit un accident vascular cerebral, susține că acesta a fost ignorat ore în șir de cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și în cele din urmă a decedat.

A fost lăsat pe un pat în așteptare timp de trei ore, fără ca cineva să îl bage în seamă. După aceste ore pierdute, în sfârșit l-au dus să îi facă un CT. Atunci am realizat că starea lui se agravează – nu mai deschidea ochii și respira foarte greu. Am încercat de mai multe ori să intru la el, deși am fost dată afară de cinci ori. Când, în sfârșit, am reușit să ajung lângă el, medicul mi-a spus că este paralizat complet.Cu trei ore înainte, bunicul meu vorbea și se mișca! (…) În jurul orei 6:00 dimineața, am fost sunată să i se aducă medicamentele pe care le lua de obicei – un detaliu șocant, având în vedere starea în care era. Două ore mai târziu, la 8:00, am primit telefonul care m-a distrus: bunicul meu a intrat în stop cardio-respirator, au încercat resuscitarea, dar a decedat.Cum este posibil ca un om care a ajuns conștient la spital să moară astfel, din cauza neglijenței, nepăsării și incompetenței?! „, a scris, pe Facebook, nepoata bătrânului.

Direcția de Sănătate Publică a anunțat controale pentru a verifica circumstanțele acestui caz.