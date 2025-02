Ce-a păţit Victor Ciutacu: ”În jurul miezului nopții”

Victor Ciutacu s-a trezit cu telefonul „bombardat” de mesaje după ce un fost deputat i-a publicat numărul de telefon pe Facebook. „Un fost parlamentar, Dumitru Viorel Focșa, exclus din AUR fiindca si-a batut nevasta (care a și cerut/obținut ordin de protecție împotriva brutei), gonit și din SOS România, ulterior candidat PRM, se simte jignit de afirmațiile mele de la Punctul Culminant și decide să-mi facă public numărul privat de telefon pe Facebook. Deși n-am pic de încredere în sistemul de justiție românesc, o să mă întrebuințez să depun o plângere penală, însoțită de toate dovezile necesare. Nu l-a priponit nevastă-sa, nu cred că o să-mi iasă nici mie, dar nici n-am de gând să stau cu mâinile-n sân și să contemplu făurirea statului neofascist din România”, a scris Ciutacu în mediul online.

„După ce am ieșit din emisie, mai spre dimineață nu știam de ce a început să îmi sune telefonul personal brusc, în jurul miezului nopții, de pe numere necunoscute. Evident că nu am răspuns. M-am trezit cu un potop de mesaje, nu foarte amabile, de la oameni dezamăgiți de atitudinea mea de la televizor. Nu le place că am o părere proastă despre candidatul Călin Georgescu. Este dreptul lor să nu le placă, dar este și dreptul meu să mă simt deranjat de faptul că mi se face public numărul privat de telefon. Eu, momentan, nu sunt nici angajat la stat și nici un demnitar al statului român, sunt doar un om care muncește pentru el însuși și pentru o televiziune privată și datele noastre de identificare și numerele de contact și eventual adresele de acasă nu ar trebui să fie niciodată publice într-o societate normală”, a mărturisit Ciutacu pentru Wowbiz.

Fostul deputat a fost deranjat de o serie de comentarii făcute de jurnalist în cadrul emisiunii sale.