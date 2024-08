Cine este Lelbach, patronul CFR Cluj

Cine-l finanțează pe finanțatorul CFR Cluj? Un om de afaceri german îi cere înapoi lui Neluțu Varga 22,5 milioane euro, scrie cluj24.ro

În acest moment, cel care e recunoscut drept patronul campioanei României este Ioan Varga, sub comanda căruia echipa a cunoscut o ascensiune în ultimii ani. Apărut de nicăieri, considerat drept un tip controversat, Neluțu Varga are afaceri în construcții, cea mai importantă sursă a veniturilor lui. Porecla sa este „Tati de la Diesel” și provine din vremea în care conducea discoteca Diesel, una dintre cele mai vechi din Cluj-Napoca.

În 2017, în conturile clubului au intrat 6,3 milioane de euro, în două tranșe, un milion și după două săptămâni încă 5,3 milioane de euro. Omul aflat în spatele tranzacției este Abris Lelbach, un milionar german care a fost implicat și este și în prezent la clubul Werder Bremen, din Germania. El are afaceri în industrie şi energie. Marian Băgăcean, cel care a ieșit public, susținând că e noul acționar majoritar, ar fi, de fapt, un simplu contabil al omului de afaceri din Germania.

Despre Abris Lelbach a început să se audă în cercul CFR Cluj încă din 2017. Este acționar în mai multe societăți din Germania, în special cu activități în minerit, imobiliare și construcții civile. Averea lui este cotată între 423 milioane și 2,5 miliarde de euro, cifre vehiculate de presă.

Lelbach este descris de oameni din Cluj care l-au recunoscut drept un “tip genial, modest, îmbrăcat nepretențios și care cară mereu cu el o pungă de plastic în care ține documente”.

Misteriorul Lelbach s-ar afla în spatele unei afaceri de exploatare minieră derulate de partenerul lui Varga, Albulescu, împreună cu mai multe firme cu acționariat german, înființate în Caransebeș.

„Nu e Neluțu Varga șef la Cluj. Nu are bani. El nu are nici 10 milioane de euro. Mi-a zis cineva de încredere. Acum am aflat. Neluțu Varga și neamțul au făcut afaceri împreună”, spunea, în 2018, Gigi Becali.

Se pare că „mariajul” dintre Varga și Lelbach n-a funcționat la parametri optimi. Clubul a ajuns să aibă datorii de peste 30 de milioane de euro, majoritatea la Ioan Varga. Neamțul aștepta ca o parte din suma împrumutată să i se întoarcă, cu atât mai mult că CFR Cluj a participat și în grupele Conference League.

Cert este că Varga a ajuns la proces cu Lelbach, proces prin care neamțul îi solicită acestuia returnarea sumei de 22,5 milioane de euro plus dobânzi penalizatoare. Procesul a început în 2022 la Cluj-Napoca și a fost strămutat la Bistrița.

