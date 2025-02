(VIDEO)Ciolacu, atac fără precedent la suveraniști

Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac fără precedent la adresa suveraniștilor, la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu, inițiată de AUR, S.O.S. România și POT.

”Urlați isteric aici în Parlament cât sunteți în live, după care pactizați obosiți cu meniul globalist de la bufet!…Am muncit din greu în acești ani să facem sute de kilometri de autostradă, pentru mașini, nu pentru cai! Nu aveți nicio viziune economică, niciun plan coerent, acesta este adevărul!… voi nu aveți niciun Dumnezeu! Voi aveți doar falși Mesia. Iar pe Dumnezeu l-ați luat ca agent electoral și îi duceți numele în deșert în fiecare zi…România e trează dintotdeauna, şi progresează în fiecare zi. Românii muncesc să ajungă din urmă ţările din vest. De 35 de ani fac asta zi de zi, generaţie după generaţie. Am intrat în UE, în NATO şi în Schengen în acest timp. Călătorim fără vize în Statele Unite. Şi ne pregătim să facem parte din clubul celor mai puternice state din lume, în OCDE. Voi sunteţi cei care vreţi să anulaţi azi tot acest progres de 35 de ani şi să ne întoarcem în beznă. Despre asta este politica voastră!…, au fost cîteva dintre afirmațiile și ironiile adresate de Ciolacu de la tribuna parlamentului.

Declarații Marcel Ciolacu

”Destrămarea lumii pe care o știm este un fenomen global în plină desfășurare, iar existența noastră într-o nouă realitate total necunoscută devine o posibilitate din ce în ce mai mare. De aceea, acest moment crucial a devenit și pentru noi o chestiune personală, de țară. Oamenii se uită la noi și așteaptă asumare și responsabilitate. Astăzi, era un moment în care ne puteam hotărî pe ce drum vrem să mergem și cum ne dorim să arate România în perioada următoare. În mod normal, o moțiune de cenzură este un bun prilej democratic atât pentru Guvern, cât și pentru opoziție de a oferi răspunsuri la aceste întrebări. Din păcate, semnatarii moțiunii nu au înțeles nimic din lumea care se schimbă sub ochii noștri. Zero idei, zero soluții, zero alternativă„, a spus Ciolacu.

Moțiunea dezbătută în Parlament reprezintă ”un text plin de minciuni și atacuri la persoană„

„Niciun proiect pentru România! Și nicio idee despre poziționarea țării în noul context internațional. Moțiunea de cenzură este, în schimb, o poză din viitorul pe care aceste partide populiste îl vor pentru România. O țară neguvernată, o țară în ruine, decuplată de la fondurile europene și incapabilă să mai plătească pensii și salarii. O țară care își alungă investitorii și care este lăsată pradă populismului anarhic. O țară slabă și ușor de manevrat de dușmanii săi. Adevărul e că semnatarii moțiunii vor doar să dărâme. Dar nu vor să conducă. Suveranismul lor se oprește la frica de a-și asuma lucruri clare pentru țară. Ei vor ca România să nu mai aibă nici președinte și nici Guvern. Vor să facă din România un maidan. Ori a lăsa România în ruine în cel mai complicat moment este un act de trădare, nu de iubire de țară. Și avem datoria să stopăm acest lucru„, a spus Ciolacu.

Moțiunea, o într-o ”șaradă politică„

„Când podeaua pe care stăm crapă sub noi, voi țipați isteric unii la alții care este mai vândut. Probabil așa înțelegeți voi suveranismul. Dar, vă dau o veste: Guvernul nu este al lui Ciolacu, ci al României. Deci atunci când vă zbateți penibil cu moțiunile, nu cu mine vă bateți, ci cu neputința voastră de a propune ceva concret pentru țară în afară de haos și scandal„, a spus Ciolacu.

Opoziția ”nu are viziune economică„

„Astăzi aș fi vrut să vorbim despre economie. Dar cum poți să vorbești serios cu cei care au ca element central în planul lor economic ‘apa, hrana și energia’?! Și care spun că industria calului înseamnă progres economic. Am muncit din greu în acești ani să facem sute de kilometri de autostradă, pentru mașini, nu pentru cai. Nu aveți nicio viziune economică, niciun plan coerent, asta e clar. Astăzi aș fi vrut să vorbim măcar despre problemele sociale. Dar cum să vorbim despre pensiile și salariile românilor când unii dintre voi aveți reședințe fiscale în alte țări și n-ați plătit aici, în România, nicio taxă și niciun salariu?! Sau cum alții dintre voi vă luați banii prin tot felul de fundații și donații obscure„ , potrivit premierului Ciolacu.

”Avertisment„ pentru suveraniști

„Euro va ajunge până la cer. Toate șantierele din țară vor fi închise. Iar lumea va trăi în sărăcie și fără bani să își mai plătească facturile. Voi nu aveți nicio politică. Doctrina voastră este șocul și falsa evlavie. Alimentați continuu furia și paranoia, în timp ce ne vorbiți de un plan divin pentru România. Dumnezeu este iubire. Nu ură”, a arătat Ciolacu.

&