Cititorii Cotidianul, la vot. ”Mi-a luat 8 minute să răsfoiesc cât de cât buletinele”

Foto: Timi Slicaru

Constatare

”Mi-a luat 8 minute sa răsfoiesc cat de cat buletinele de vot, care pentru a le stampila pe fiecare era nevoie de o măsuță in cabina de vot nu o scândurică inclinata și lată de 5 cm de cădeau pe jos buletinele. 5 cutii în care sa bagi fiecare buletin printr-o fanta foarte îngustă. Organizare foarte proasta. Daca la unul experimentat a durat 8 minute cat va dura la un bătrân nevăzător sau la un tânăr drogat? Vai de mama BEC-ului cu Grebla in frunte! Estimez o prezență de maxim 30%„

Alcibiade

”Bani cheltuiti de pomana. Singurele alegeri care conteaza sunt cele pentru Capitala Romaniei, in rest bani aruncati in vant. Dupa cum tot asa si in toamna singurele alegeri care conteaza sunt cele pentru Presedintele Romaniei, in rest, bani aruncati in vant”

gheghea

”BUNA DIMINEATA! S-au deschis sectiile de votare.Sa mergem la vot in numar cit mai mare. Una este sa iasa cu 30% ,din 30% de votanti si alta-i cind ies cu 30% din 70% de votanti.Viitorul nostru cu administratia si europarlamentarii sta in votul nostru.Sa mergem sa ne votam alesii. Un vot neefectuat , o sansa pentru celalalt. Si apoi ne plingem pe la colturi. Haideti cu toti la vot!VOTATI_VA ALESII CARE CREDETI CA VA REPREZINTA!”

parere…

”Își valideaza escrocii infractori din politica românească plasați de alții pe liste și imediat în funcții publice”

REGRRT !

”REGRET!…dar dupa „FURTUL” cu sacii de la votarea din 2019,acum prefer sa stau linistit acasa ,la un gratar cu bere rece !!”

Ghro

”Eu unul consider ca ar trebui ca fiecare vot anulat si alea de neprezentat, sa fie folosite pentru a reduce numarul de „alesi”… ai 100 de consilieri locali? nu s-a prezentat la vot 60% din populatie? se anuleaza 60 de posturi… si asa ai facut economie, si tot asa aia care au votat pot afla cine anume ii reprezinta cand se iau deciziile de furtisaguri sau de crestere de taxe si impozite. din cate imi aduc aminte prostii au votat si sa se reduca numarul de senili si derutati din Parlament, si degeaba… asa ii reduci din start cu 40-45% la alegeri”.