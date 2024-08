Ciucă anunță planul de bătaie în Coaliție

Preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a pledat luni pentru continuarea guvernării, indiferent de ceea ce se întâmplă în coaliţie.

„Indiferent de ceea ce se întâmplă în interiorul coaliţiei, datoria noastră este să continuăm guvernarea. (…) Acum trebuie să vedeţi că toată această retorică a început sâmbăta trecută, când ne aşteptam la cu totul altceva de la Congresul PSD. Din păcate, am putut să vedem că tema centrală a Congresului a fost legată de cum să îşi atace partenerul de coaliţie. Acum, din punctul meu de vedere, ar fi foarte simplu să venim şi să intrăm într-o spirală a acestor replici care până la urmă nu ajută la nimic şi nu ajută pe nimeni, pentru că oamenii care se uită la noi şi care au aşteptări de la noi nu mai ştiu ce să înţeleagă, pentru că le vorbim de fiecare dată despre situaţia complicată, cu război la graniţe, cu probleme de natură economică, cu angajamente de natură politică, şi la un moment dat trecem totul în derizoriu prin anumite jigniri, prin a adresa o serie întreagă de cuvinte nepotrivite legate şi de formaţiune politică şi de oameni şi de lideri. Nu asta aşteaptă românii de la noi”, a declarat Ciucă la Antena 3.

El a susţinut că reacţiile critice la adresa PSD din partea mai multor lideri liberali nu au avut loc la îndemnul conducerii PNL.

„Nu am început noi. (…) Mă aşteptam ca la acest Congres să vedem teme cât se poate de serioase şi bine argumentate. (…) Oamenii politici responsabili se uită înainte, astfel încât să poată să asigure cetăţenii că şi-au asumat un act de guvernare, un act de conducere politică, astfel încât să putem să asigurăm creşterea economică, să asigurăm prosperitate, să asigurăm salarii, (…) venituri mai bune pentru oameni. (…) Vă pot spune cu toate responsabilitatea că nu a existat un îndemn de la nivelul conducerii partidului în acest sens. A fost o reacţie naturală a membrilor partidului, pentru că nu se aşteptau la chestiunea asta”, a afirmat Ciucă.

Întrebat când a vorbit ultima dată faţă în faţă cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, el a spus că „zilele acestea”, după Congresul PSD.

„Vă pot spune ceea ce am făcut şi ceea ce voi face eu legat de continuarea demersului de responsabilitate faţă de actul de guvernare, împreună cu membrii PNL, cu miniştrii PNL şi toţi cei care au funcţii şi ocupă funcţii în acest sens, pentru că, indiferent ce se va întâmpla, PNL nu va dezerta de la guvernare, iar dacă în urma acestor atacuri se poate desluşi ceva, eu cred că este următorul aspect – şi anume dacă nu le mai convine de PNL la guvernare, să-şi asume bărbăteşte, să ne spună şi ştim ce avem de făcut. Altfel să păstreze linia de decenţă, de onestitate, de tot ceea ce înseamnă un partener în interiorul coaliţiei. (…) S-a intrat în această retorică de precampanie. Suntem parteneri în coaliţie, cu Marcel Ciolacu sunt competitor în campania prezidenţială. Se poate desfăşura şi actul de guvernare, se poate derula şi o campanie prezidenţială în limitele de decenţă acceptate”, a transmis preşedintele PNL.

Conducerea PNL se va reuni joi pentru a discuta stadiul relaţiei cu PSD, a anunţat Nicolae Ciucă, acesta având un mesaj pentru premierul Marcel Ciolacu – să continue cu responsabilitate să guverneze ţara.

„O să avem BPN joi, pe 29 (august – n.r.), să discutăm acest aspect în forul de conducere al PNL”, a declarat luni Ciucă la Antena 3.

Întrebat dacă se referă la stadiul relaţiei cu PSD, Ciucă a spus: „Da, inclusiv această situaţie creată şi, în funcţie de argumentele fiecăruia, se va lua o decizie. Dar, încă o dată, dincolo de momentul atacului – au mai fost atacuri – poate nu la fel de virulente ca acum şi nu de amploarea celor de acum – va trebui să luăm o decizie cât se poate de înţeleaptă”.

Potrivit acestuia, stabilitatea coaliţiei de guvernare a fost şi a rămas importantă.

„Mai presus de mine, mai presus de Marcel Ciolacu, mai presus de PNL şi mai presus de PSD sau mai presus de oricare dintre partidele politice, trebuie să fie cetăţeanul român, trebuie să fie România. Ca atare, le punem pe fiecare dintre ele deasupra noastră, vedem care sunt efectele şi după aceea discutăm. (…) Există nevoia de a fi împreună şi eu cred că s-a folosit atât de frecvent sintagma ‘stabilitate’, încât la un moment dat intră într-o rutină a percepţiei şi devine, aşa, lipsită de conţinut, lipsită de relevanţă. (…) Partenerii noştri strategici şi partenerii noştri din Uniunea Europeană şi din NATO apreciază faptul că am reuşit să asigurăm această stabilitate pentru că, dacă ne uităm de jur împrejur, vedem că situaţia nu este atât de simplă. (…) Stabilitatea politică a însemnat o coerenţă a programului de guvernare care ne-a permis să reglăm absorbţia de fonduri europene. În 2021, când am preluat guvernarea, era sub 50%, 47% absorbţia de fonduri europene şi am reuşit când am terminat anul 2022 să ajungem cu ea la 77% – 11,3 miliarde de euro absorbite de România într-un an din fondurile europene”, a arătat preşedintele Senatului.

El a precizat că „se bucură foarte mult” că a venit ”această linie de răspuns, această linie de atac, această vehemenţă” împotriva PNL, pentru că asta arată temere, teama faţă de cei cu care se confruntă cu adevărat”, iar aceştia „sunt membrii PNL”. „Avem şi un scor bun şi un trend foarte bun. (…) PNL este singurul partid din România, după Revoluţie, care peste trei luni împlineşte cinci ani continuu la guvernare”, a adăugat Ciucă.

Întrebat care este mesajul său pentru Marcel Ciolacu, Ciucă a răspuns: „Mesajul meu pentru Marcel Ciolacu este ca pentru un prim-ministru – să continue cu responsabilitate să guverneze ţara, iar ceea ce vreau să-i transmit personal îi voi transmite fie faţă în faţă, fie printr-o convorbire telefonică sau un mesaj, atunci când nu avem timp să vorbim”.