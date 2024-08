Ciucă, închipuiri cu Iisus și PNL

”Avem și forța, avem și motivarea, avem și instrumentele necesare să ne ducem crucea pînă la capăt.

Și Isus Hristos și-a dus crucea pe Dealul Golgotei. Important e ca atunci cînd ajungi la final să o așezi și să stea în picioare.

Nouă nu ne e teamă să ajungem la final și să o punem și în picioare, să stea așezată”, a spus candidatul PNL la prezidențiale, Nicolae Ciucă, într-un interviu pentru Denise Rifai.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a arătat manuscrisul cărții „În slujba țării”

Cartea, care va apărea în luna septembrie, și a fost promovată cu un cost de două milioane de euro din bani publici, a fost prezentată în emisiune, unde au fost citite cîteva pasaje.

„Pot să rog pe cineva să meargă la mașină să-mi aducă manuscrisul? Deci vi-l prezint. Este în mașină, vă rog frumos, dacă se poate, așa se va numi. Este o carte care nu reprezintă nimic altceva decât o autobiografie.

Este vorba despre un dialog cât se poate de transparent și de sincer, prin care nu intenționez nimic altceva decât să descopăr oamenilor cine am fost, cine sunt și ce vreau să fiu de aici înainte”, a afirmat Ciucă.

”Scenariu nou„ pentru Ciucă

„Ținând cont de faptul că am intrat de curând în politică, toată lumea spune că sunt un politician care nu am loc în filmul ăsta. De curând am spus că nici nu vreau să fiu din filmul ăsta, nici nu vreau să fiu din scenariul ăsta. Poate cineva scrie un scenariu nou și poate găsim și actori noi.

Este o chestiune care ține de ceea ce vreau eu să le transmit românilor. Este vorba despre ceea ce cred eu că poate să se petreacă cu România în perioada următoare și cred că, odată cu apariția cărții, va fi un dialog cât se poate de onest, de transparent și de sincer cu oamenii”, a mai spus Ciucă.

”Tată, n-ai văzut destulă armată„

”(…)spre mirarea alor mei, am optat pentru liceul militar. Tata a încercat să mă prevină că o carieră militară este marcată de privațiuni, de constrângeri și că trebuie cu adevărat să-ți placă ce faci ca să le suporți cu inima deschisă”.

„Tata a fost un subofițer care mi-a zis «tată, n-ai văzut destulă armată, nu ești sătul de armată din casă?». Deci nu m-a susținut”.

Despre România, într-un ”capitol stilizat„

„Ultimul capitol este un capitol stilizat pe care l-am lucrat cu echipa mea, referitor la ce gândesc despre România și cum vrem noi să prezentăm acest program românilor, pentru că, într-adevăr, cei care vor aprecia sau nu acest program sunt cetățenii români”, a conchis Ciucă.

