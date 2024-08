Crin Antonescu, despre vânătăile din politică

De ce îi critică pe liberali Crin Antonescu și de ce după o lungă perioadă apare din noi în prim-plan? ”Pentru că așa vrea”, dar dă asigurări că nu candidează, context în care a vorbit și despre retragea sa din politică, dar și despre ”vânătăi„.

„Răspunsul scurt este: pentru că aşa vreau. Răspunsul un pic mai lung este că nu am fost atât de absent, pentru un om care nu a mai fost în politică sub nicio formă în aceşti zece ani am apărut foarte des.

De ce în ultimele două săptămâni, prezenţa mea, declaraţiile date la posturi de televiziune sunt într-adevăr mai susţinute?

Este pentru că vreau să transmit un mesaj, vreau să mă exprim în legătură cu situaţia politică în care se găseşte România, la un moment la care, cum am spus, orele sunt înaintate”, a explicat Crin Antonescu, la Antena 3.

Nici „o agendă”

”Nu am nicio agendă, de niciun fel, nici chiar eu însumi din punct de vedere politic nu am, darămite cu altcineva (…) Un vot mai am de dat”, a adăugat Antonescu.

El a subliniat că s-a retras din politică „tocmai pentru că vânătăi dizgraţioase începeau să umple chipurile foarte multor oameni care făceau politică”.

Ce are „de-mpărțit” cu Ciucă

„Nu e o înfruntare cu domnul Cică, eu nu candidez. Este o înfruntare cu ideea de dreapta şi ideea de partid liberal, ce a mai rămas din el, care în opinia face şi nu încearcă cu nimic să amelioreze o alegere greşită.

Nu atât persoana. Şi persoana e aleasă greşit. Dar oricare altă persoană, fără un mesaj, fără un discurs şi fără o ţinută de dreapta era…”, a mai afirmat Antonescu.

Folosul cetățeanului?

Cetăţeanului de rând nu îi foloseşte la nimic ceea ce se întâmplă pe scena politică, a spus Antonescu.

„(…)foloseşte sistemului care promovează, susţine, organizează, dacă vreţi, împreună cu actanţii politici, toată această distribuţie, şi mai ales, sigur, foloseşte celor care se află în fruntea celor două partide sau în poziţiile cele mai profitabile din punct de vedere politic, administrativ şamd”, a adăugat Antonescu.