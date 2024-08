Crin Antonescu insistă. Nu are ”pe cine vota„

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat, marţi, că anunţul preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, privind candidatura la Preşedinţie era prezumat şi aşteptat de toată lumea şi a precizat că nu are nicio legătură cu niciunul dintre candidaţii la alegerile prezidenţiale.

El a fost întrebat referitor la anunţul preşedintelui PSD despre candidatura la prezidenţiale

„În sfârşit! A dat Dumnezeu şi Maica Domnului. A anunţat un lucru pe care toată lumea îl prezuma şi aştepta. Nu am nicio legătură cu domnul Geoană, nu am nicio legătură cu domnul Ciolacu, nu am nicio legătură cu niciun domn care candidează”, a spus Antonescu, la Antena 3.

Antonescu a precizat că nu are niciun conflict cu preşedintele Klaus Iohannis, „nicio operaţiune, alianţă, înţelegere cu Eduard Hellvig, cu nimeni de fapt”.

„Am apreciat doar faptul că – şi asta mi se pare incontestabil – Mircea Geoană, în materie de politică externă de exemplu, are o calificare necesară unui candidat la prezidenţiale. Asta nu mă face un partizan al lui Mircea Geoană sub nicio formă şi nu văd de ce îi deranjează pe unii”, a adăugat Antonescu, care a precizat că nemulţumirile sale sunt ca votant.

El a reiterat că nu are pe cine vota în acest moment.

„Am spus doar pentru că am fost întrebat (…) că din punctul meu de vedere nu am pe cine vota în acest moment în orice caz sau pe candidatul PNL. Pe ceea ce mi s-a prezentat până acum am mai spus şi repet că nu sunt dispus să accept încă o dată ceea ce s-a întâmplat la europarlamentare, adică tot timpul campaniei să nu ni se spună nimic despre ceea ce oamenii trimişi în Parlamentul European vor face sau nu vor face în următorii ani în politica europeană, Parlamentul European, în Europa. Vreau să ştiu ce va face acest candidat al PNL în România, vreau să văd câtă personalitate, câtă hotărâre (…) are în planurile sale pentru că trebuie să aibă nişte planuri”, a afirmat liberalul.

Întrebat dacă există un candidat până în acest moment cu care ar putea vota la prezidenţiale, Antonescu a negat.

„Aş putea spune glumind, dar nu foarte tare că odată cu oficializarea candidaturii preşedintelui PSD, domnul Ciolacu, sistemul are deja doi candidaţi, iar eu niciunul. (…) Domnul Ciucă (n.r. al doilea candidat). Presupun că va oficializa şi domnia sa. Mă refer la sistemul de stabilitate din România. (…) Ei s-ar putea să fie mai mulţi, dar cei doi sunt pilonii strategici”, a declarat Antonescu.

El a afirmat că nu a fost contactat de niciun lider PNL. De asemenea, a subliniat că nu l-a susţinut pe Klaus Iohannis în campania electorală pentru alegerile prezidenţialele, dar că l-a votat.

Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a anunţat, marţi, că a luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte al României.

„Am decis să îmi depun candidatura la Preşedinţia României. Am luat această decizie după ce m-am consultat cu românii, cu familia mea şi cu colegii mei din partid. La Congresul de sâmbătă voi veni în faţa românilor cu Planul meu pentru România şi le voi cere colegilor mei sprijinul pentru a câştiga alegerile prezidenţiale”, a declarat Ciolacu, marţi, într-o postare pe Facebook.