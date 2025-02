Crin Antonescu se pregătește pentru pensie

Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale, a anunțat recent că și-a depus dosarul de pensionare ca fost parlamentar, potrivit Realitatea Plus.

În cadrul unei emisiuni radio, Antonescu a răspuns mai multor întrebări, inclusiv de ce s-a retras din viața politică.

„Am trăit din punct de vedere financiar din puținele mele economii și în principal din veniturile soției. Nu am fost angajat, nu am plătit CAS. Nu am inventat eu pensiile speciale, eu mi-am făcut dosar de pensionare, am acest dosar, nu am depus un dosar pentru pensia specială, dar nu este exclus să o fac și nu am de ce să o dau explicații. Eu sunt pentru a le da salarii mai mari parlamentarilor și nu pensie specială, dar în fundătura asta s-a intrat și s-a ajuns la CCR”, a spus Crin Antonescu.

O zi din viața lui Crin Antonescu

”Cam pe la 6.00 mă trezeam, îmi însoțeam fiica, pentru că era minoră, era în școală încă, până la școală sau până la tramvai. În timpul zilei, consumam timpul cu cititul, cu scrisul. Cu lucruri la care m-am gândit, cu lucruri pe care le-am observat, contacte, întâlniri, discuții cu oamenii și apoi programul normal al cuiva când familia se reunește seara. Eu nu am mai fost angajat, am fost un om liber de obligații de serviciu după vârsta de 55 de ani, iar faptul că eu mă voi afla în fața dumneavoastră la alegeri să vă cer votul evident că nu vă obligă cu nimic. Dacă pentru dumneavoastră acesta este criteriul esențial, adică o activitate, un serviciu pe care candidatul să-l fi făcut la stat sau la privat evident că ies din vederile dumneavoastră și vă rămâne să-i examinați și pe ceilalți candidați după acest criteriu. A fost o situație nu comodă, dar pentru mine profitabilă, pentru că am făcut lucruri care îmi plac, care m-au preocupat”, a spus Crin Antonescu.

M-am retras din politică exact cum am intrat…

„Că multor cetățeni nu le este clar de ce am plecat din politică pot să înțeleg, dar că unor jurnaliști nu le este clar nu pot să înțeleg. Pozițiile mele au foarte clare: 2014, USL, un proiect care primise 60% din voturi la parlamentare, a eșuat. Acesta este un eșec și cineva trebuie să plătească. Am concurat, chiar avusesem o discuție cu Klaus Iohannis, în care l-am invitat să candideze pentru că îmi era clar că nu am șanse după toate cele întâmplate, am concurat în partid, dânsul a câștigat, dar a circulat această legendă stupidă că l-am lăsat. Nu am participat la campania lui Klaus Iohannis care mi-a spus că nu vrea să fie președinte, dar de fapt voia. Făcând bilanțul acestor lucruri am găsit cu cale că ceea ce aveam de făcut s-a terminat. M-am retras din politică exact cum am intrat, de bună voie. Eu asta am făcut și 10 ani am auzit, deși am mai vorbit cu presa, despre evenimente politice. Dacă aveam ceva de ascuns, nu reveneam acum”, a spus Antonescu.