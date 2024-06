Deputaţii Oana Cambera şi Andrei Lupu au câştigat în instanţă, la Curtea de Apel Bucureşti, anularea mai multor decizii ale Biroului Electoral Central şi renumărarea voturilor pentru alegerile europarlamentare în mai multe judeţe şi secţii de vot, inclusiv în secţia nr. 282 din Tunari din Ilfov, potrivit partidului REPER.

„Decizie fără precedent: Curtea de Apel Bucureşti obligă BEC să dispună renumărarea buletinelor de vot din mai multe secţii de votare pentru alegerile europarlamentare. Deputaţii Oana Cambera şi Andrei Lupu au câştigat în instanţă, la Curtea de Apel Bucureşti, în numele Partidului REPER anularea mai multor decizii ale Biroului Electoral Central şi renumărarea voturilor pentru alegerile europarlamentare, în mai multe judeţe şi secţii de vot, inclusiv în controversata secţie nr. 282 din Tunari din Ilfov, unde a votat deputata de Ilfov”, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri de REPER.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri în Dosarul 4059/2/2024 anularea Deciziilor Biroului Electoral nr. 67D/11.06.2024, nr.78D/14.06.2024, nr.93D/18.06.2024, nr.94D/18.06.2024, nr.97D/18.06.2024 şi nr.110D/18.06.2024 şi să oblige Biroul Electoral Central să soluţioneze cererile de renumărare a voturilor pentru alegerile europarlamentare, conform cererii de chemare în judecată, formulată în numele Partidului REPER de deputaţii Oana Cambera şi Andrei Lupu, cu sprijinul avocatului Dragoş Popa.

Deputata de Ilfov Oana Cambera a declarat că a recâştigat în instanţă „un pilon al democraţiei: dreptul de a fi respectat votul oamenilor”.

„În ultimele săptămâni am primit peste 250 de sesizări din judeţe şi secţii diferite, foarte multe persoane care şi-au făcut public votul, pentru că nu îl găseau pe procesul-verbal al secţiilor unde au votat. Secţia nr. 282 din Tunari, Ilfov, este cazul cel mai cunoscut, de unde a început şi procesul de sesizare, însă BEC ne-a respins toate cererile pe bandă rulantă, deşi existau probe consistente, inclusiv declaraţii ale persoanelor în cauză. Justiţia a făcut azi dreptate pentru toate aceste persoane şi a hotărât să anuleze deciziile abuzive ale BEC. Este o situaţie fără precedent şi vom continua pe mai departe efectuarea tuturor procedurilor legale pentru a ne asigura că va fi pusă în executare această decizie”, a spus Oana Cambera.

REPER precizează că Biroul Electoral Central este obligat, prin decizia Curţii de Apel, să înceapă renumărarea buletinelor de vot în mai multe secţii de votare din ţară pentru alegerile europarlamentare, iar acest lucru ar putea avea un efect direct asupra rezultatului final al alegerilor.

„Astăzi am reuşit să punem frână încă o dată abuzurilor tuturor celor numiţi să mimeze munca şi democraţia. În acest moment, mai multe secţii din ţară vor trebui să renumere voturile oamenilor şi să-l respecte. Vor fi multe lucruri de explicat dacă de la zero ajungi la câteva zeci de voturi sau sute de voturi şi va trebui să ne lămurim dacă acestea pot fi încadrate la erori umane sau rea-credinţă. Cu sprijinul domnului avocat Dragoş Popa, putem spune că astăzi am făcut un pas în respectarea opţiunii oamenilor”, a afirmat Andrei Lupu.