Dan Negru pune degetul pe rana turismului românesc

Dan Negru face o comparație, pe Facebook, între turismul românesc și cel din Mongolia, o țară aflată sub România ca nivel de dezvoltare. Mongolia câștigă însă la capitolul turism, spune Dan Negru, pentru că la noi Carpații au devenit de netrecut, deși reprezintă brandul de țară.

„În zilele astea e vârful sezonului turistic! Marea hibă a turismului romanesc e simplă: nu putem trece Carpații. Cu trenul n-ai cum, e greu cu avionul și cu mașina-i aproape imposibil fie pe Valea Oltului, fie pe Valea Prahovei, fie pe Valea Jiului…Carpații sunt de netrecut și tocmai pe ei i-am pus sloganul turismului romanesc : “Explore the Carpatian Garden” ( Explorează Grădina Carpaților). Păi pe unde să o facem?

Am văzut Mongolia zilele astea care e mult sub civilizația europeană, e mult sub România ca dezvoltare dar s-au prins că simplitatea e șansa lor. “Nomadic by Nature” (Nomad din Natură) e sloganul turismului lor cu care au împânzit lumea. Atât au, atât dau ! Simplu ! Noi nu putem trece Carpații dar îi oferim ca brand turistic de țară. Să învățăm simplitatea! Secretul succesului a fost mereu simplitatea!”, a scris Dan Negru, pe Facebook.