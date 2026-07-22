Procurorii EPPO au ridicat laptopuri și documente de la CJ Ilfov și Spitalul Județean

Parchetul European a deschis un dosar in rem privind o posibilă fraudă cu fonduri europene, într-un proiect de 4 milioane de euro pentru achiziția de materiale medicale destinate combaterii infecțiilor nosocomiale. Procurorii nu au pus oficial nicio persoană sub acuzare.

Percheziții la CJ Ilfov și Spitalul Județean Ilfov

EPPO a făcut marți, 21 iulie, șapte percheziții într-un dosar privind achiziții publice pentru spitale. Verificările au avut loc la companii, la un consiliu județean, la un spital și la locuințe ale unor suspecți.

Parchetul European a transmis că este vorba despre un consiliu județean și un spital din regiunea Muntenia. Surse au declarat ieri pentru Cotidianul că perchezițiile au vizat Consiliul Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma, și Spitalul Județean Ilfov.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente, înscrisuri, laptopuri, calculatoare și stick-uri de stocare.

Suspiciuni privind costuri umflate

Contractul vizat de anchetă a fost încheiat la finalul anului 2023. Banii europeni au fost obținuți pentru materiale folosite în reducerea riscului de infecții nosocomiale.

Anchetatorii au suspiciuni că materialele ar fi costat, în realitate, mult mai puțin decât valoarea prezentată în proiect. Potrivit informațiilor din dosar, ar fi vorba despre aproximativ 70 de oferte supraestimate.

Procurorii verifică dacă bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor și materialelor medicale.

Dosarul a ajuns la EPPO după sesizări privind suspiciuni de fraudă

Cazul a fost transmis inițial Parchetului European de către autoritățile anticorupție din România. Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF, a trimis o notificare privind suspiciunea de fraudă și a furnizat o analiză operațională pentru anchetă.

Investigația este făcută cu sprijinul EPPO România, Poliția Română, Direcția de Operațiuni Speciale, serviciile de investigare a criminalității economice din Cluj și București și Brigada de Intervenție Specială a Jandarmeriei Române.

Toate persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

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