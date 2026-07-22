Procurorii EPPO au ridicat laptopuri și documente de la CJ Ilfov și Spitalul Județean

Parchetul European a deschis un dosar in rem privind o posibilă fraudă cu fonduri europene, într-un proiect de 4 milioane de euro pentru achiziția de materiale medicale destinate combaterii infecțiilor nosocomiale. Procurorii nu au pus oficial nicio persoană sub acuzare.
Percheziții la CJ Ilfov și Spitalul Județean Ilfov
EPPO a făcut marți, 21 iulie, șapte percheziții într-un dosar privind achiziții publice pentru spitale. Verificările au avut loc la companii, la un consiliu județean, la un spital și la locuințe ale unor suspecți.
Parchetul European a transmis că este vorba despre un consiliu județean și un spital din regiunea Muntenia. Surse au declarat ieri pentru Cotidianul că perchezițiile au vizat Consiliul Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma, și Spitalul Județean Ilfov.
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente, înscrisuri, laptopuri, calculatoare și stick-uri de stocare.
Suspiciuni privind costuri umflate
Contractul vizat de anchetă a fost încheiat la finalul anului 2023. Banii europeni au fost obținuți pentru materiale folosite în reducerea riscului de infecții nosocomiale.
Anchetatorii au suspiciuni că materialele ar fi costat, în realitate, mult mai puțin decât valoarea prezentată în proiect. Potrivit informațiilor din dosar, ar fi vorba despre aproximativ 70 de oferte supraestimate.
Procurorii verifică dacă bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor și materialelor medicale.
Dosarul a ajuns la EPPO după sesizări privind suspiciuni de fraudă
Cazul a fost transmis inițial Parchetului European de către autoritățile anticorupție din România. Ulterior, Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF, a trimis o notificare privind suspiciunea de fraudă și a furnizat o analiză operațională pentru anchetă.
Investigația este făcută cu sprijinul EPPO România, Poliția Română, Direcția de Operațiuni Speciale, serviciile de investigare a criminalității economice din Cluj și București și Brigada de Intervenție Specială a Jandarmeriei Române.
Toate persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
14 comentarii
Thuma e familiarizat cu procuratura,de tanar
Oooo , gardianul de la Tileagd își arată mușchii …
Dar de PDNL-acii aia care au modificat genetic plajele de pe litoral pe bani europeni, cand se ia Lulutza ?
Au marit plajele ot ca locurile de cazare de pe tot litoralul nu se pupa cu cel de pe plaje. Si sardelele erau mai lejer la cutie. Numai ca au construit unitati de cazare prea multe, dense si proaste, plus cazarile la negru…
Cu tot respectul, in opinia mea, a fost o procedura standard :
-furnizor unic
-contracte supraevaluate
-parandarat
-EPPO s-a facut ca nu vede
Vraja marii! Până nu intra Luluta peste hoții APIA, nu se rezolva nimic!
Daca procuratura si magistratii judecatori autohtoni iasa, usor-usor, de sub controlul si ordinele gruparii Coldea – Macovei – USR – Bruxelles, punem la treaba procuratura UE. Ca doar pentru ce au infintat-o? Adica trimitem, in compensatie, macelarii Lulutzei – Bruxelles pe teren in Romania. Sa ii beleasca pe aia ce se dau la Bolojan si useristi. Care e PRO, e onesti? Poate sunt din Onesti!
sa faca rost de bani, daca s-a decontat ceva din fonduri europene si apare suspiciunea s-ar putea sa se ceara returnarea unor fonduri si ca sa stralucesti verifici in propria tara si gasesti ceva, nu in Germania, Franta etc. acolo totul este perfect la tine da bine arati ca esti loial si ca se pot baza pe tine si dupa expirare…minunat cum zice ungurul? „sa nu… impotriva vantului”…asa trebuie facut…
jos cenzorii
Deh, d-na sefã de la EPPO (o stiti, „Slujirea”) tinteste in Thuma, liberalul care a avut tupeul sa-l conteste pe falsul liberal (mai degraba USR-ist) Bolojan … Si in curand va tinti si in ceilalti rãzvrãtiti impotriva dictaturii conducerii PNL-iste care au tupeul sa cearã alegeri libere in PNL (mai deranjant pt. tanti ursula e ca polul asta nou-nascut in PNL a declarat rãzboi neo-marxismului si curentului woke! De aia si-a asmutit tanti ursula dulãul (pardon, procurorul) de pazã al noii si originalei „democratii oiropene” – aia cu „cordonul sanitar” etc)…
Dudule , cred că ești direct interesat in speță , amice !
,, Liberalu’ , Thuma & ,, Aripa reformatoare ,, din PNL , este oficina PSD din PNL !
Nu că ăştia ai lu’ Bolojan sunt mai reformatori , măcar nu sunt atât de hidoṣi ca olguții pesedisto – georgeștiano – cripto etatişti ! Sörös, Ursula ,
USR , Brucsel – alte lozinci mai ai / aveți ?
Vreți beneficiile Lumii Moderne și ale Europei Civilizate , insă creierașii , mentalitatea şi trupurile voastre , ruginesc in bolşevism , Dudule dragă !
* Vezi ca duminică , la Târgul de de toate de la Călugăreni , apare Cel Trezit ân Conștiință , cu apă , hrană , energie , ân desăgi ! Doar 35 km , Dudule , doar 35 de km , şi- l vei putea atinge pe Mesia poleitu’ !
@Luigi, Ai in cap un amalgam de lozinci. Eu vreau acea comunitate europeana care garanta libera circulatie a fortei de munca, a marfurilor si a capitalului. In acele valori am crezut si cred. Atat. Nu cred in „noile valori” care n-au nicio legatura cu valorile mele: nu vreau legislatie impusa din exterior, nu vreau lgbt, nu vreau cota de migranti, nu vreau sa ma imprumut ca sa-i inarmez pe altii, nu vreau alegeri anulate la ordin, nu vreau sa ma vaccinez cu apa chioara pe sume uriase ca sa se imbogateasca ursula si barbat-su si big-pharma, nu vreau green-deal-ul care ne falimenteaza etc etc.. Vreau sa traiesc ca un om normal in tara mea asa cum au facut de secole strabunii mei… si voi vota doar cu cei care imi vor garanta asta. Tu voteaza cu cine vrei si vedem la urma cine decide. Punct.
Deci Duamna Ursula a fost arestata ptr tunul din plandemie??? Asa ceva???
Un moment ca mi se comunica ceva in casca. Deci da, deci nu, uuuf, ma speriasem, nu e vorba de Duamna Ursula ci de niste plevusca care a muscat moalele Domnului Nostru Bolojan. Uuuf.
„dai in mine, dai in fabrici si uzine”, nu stiu ce inseamna, dar suna bine…sau mai bine decat vaccinul lui Ursula=Catu+V Voiculescu de un miliard de euro sau 600.000.000 de euro si sechestrul pus…