Cațavencii.ro: Suveranismul la kilogram

Momită și ațâțată pe TikTok, lumea a dat năvală în așa hal, că a fost nevoie de intervenția Poliției. Dragostea nemărginită pentru valorile românești autentice a scăpat de sub control. Fiecare om de la coadă dorea să prindă ceva de la promoția cu care proprietarul, Călin Donca, suveranist celebru pe rețele, a ales să-și înceapă afacerea din Capitală. Ulei, sare și cașcaval la un leu, apă vie, kombucha și tot felul de bunătăți străbune la prețuri ca la cantina Parlamentului.

Din cercetările noastre, în prima fază nu s-au înregistrat victime. Stocurile s-au epuizat, gălușca a fost înfulecată. Așa că ne-am dus direct la faza a doua, să vedem ce se vinde și la ce prețuri într-o zi normală, fără promoție de inaugurare, în magazinele lui Donca. Am ales zece categorii de produse alimentare și le-am comparat cu omoloagele lor de pe piață.

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