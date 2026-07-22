Trafic record pe aeroporturile Bucureștiului în prima jumătate a anului

Aeroporturile Bucureștiului au înregistrat 8.459.576 de pasageri în primele șase luni ale anului, cu 5,08% mai mult față de aceeași perioadă din 2025, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București. Creșteri au fost raportate atât pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, cât și pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.

În primul semestru, pe cele două aeroporturi au fost înregistrate 68.367 de mișcări de aeronave. Cifra este cu 3,37% mai mare decât cea raportată în perioada ianuarie-iunie 2025.

Compania Națională Aeroporturi București spune că aceste rezultate confirmă poziția Capitalei ca principal centru aviatic al României.

„Compania Națională Aeroporturi București își consolidează statutul de principal pol aviatic al României. Datele de trafic din primele șase luni ale acestui an indică o creștere semnificativă; astfel, cele două aeroporturi ale Capitalei, Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, au înregistrat un număr record de 8.459.576 pasageri, cu 5,08% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025”, a transmis CNAB.

Aeroportul Băneasa, creștere peste nivelul din tot anul trecut

Aeroportul „Henri Coandă” a trecut de pragul de 7,7 milioane de pasageri în primele șase luni ale anului.

În același timp, Aeroportul Băneasa a ajuns la 745.674 de pasageri. Numărul este mai mare cu 50.956 față de totalul pasagerilor înregistrați pe acest aeroport în întreg anul 2025.

CNAB: Strategia a vizat noi rute și companii aeriene

„Rezultatele pe care le-am obținut sunt efecte ale noii strategii manageriale, orientate către atragerea de noi companii aeriene, extinderea numărului de rute operate de la București, creșterea frecvențelor de operare pe rutele existente și, nu în ultimul rând, către optimizarea calității și siguranței infrastructurii aeroportuare”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Acesta a mai spus că dezvoltarea aeroporturilor trebuie susținută prin măsuri de siguranță și securitate pentru pasageri și operațiuni.

„Compania Națională Aeroporturi București a înregistrat o creștere solidă și sustenabilă, prioritatea managementului CNAB fiind asigurarea condițiilor optime pentru această dezvoltare, cu preocupare majoră pentru a menține cele mai stricte standarde de siguranță și securitate a pasagerilor și operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Capitală”, a declarat Bogdan Mîndrescu.

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