După ce a șters postarea de pe Facebook în care o fostă studentă îi reproșa că știa de comportamentul lui Marius Pieleanu, fosta profesoară SNSPA Mihaela Miroiu a declarat la TVR că își amintește episodul de acum 20 de ani .

Mihaela Miroiu: Îmi amintesc vag că s-a plâns de comportamentul unui profesor, că îi făcea curte nedorită, că am vorbit cu el să înceteze orice purtare de genul acesta și să își ceară scuze, în condițiile în care, acum 20 de ani, nu exista nici lege, nici cod de etică împotriva hărțuirii sexuale.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, cel care a dezvăluit abuzurile din Azilurile groazei din Ilfov, enumeră mai multe motive pentru care lui Miroiu ar trebui „să-i fie rușine”.

Snoop.ro 1. Pt ca, cel putin despre pielea nu, stie toata lumea. TOATA LUMEA. ABSOLUT TOATA LUMEA CARE A TRECUT PRIN SNSPA! Inclusiv io, care n-am avut treaba cu SNSPA, da’ am prieteni (si prietene) care au foat acolo. Despre bulai nu stiam, dar iata cat de clar au demonstrat colegii de la, cu ajutorul victimelor lui, care si-au gasit curajul sa vorbeasca, lucru pentru care le multumesc si care ar trebui sa le faca mandre.

2. Pt ca, fie si doar zvonuri, cand apar ATÂTEA, ar trebui sa-ti pui niste intrebări, MAI ALES CÂND

3. Te învelești în steagul luptei pt emanciparea femeii în societatea românească post-decembristă, când ești, de ani de zile, the person to go to talk to, pentru presă și nu doar, pe orice subiect legat de drepturile femeilor.

4. Cineva, candva, i-a spus dansei, pesronal, ca are o problema cu unul dintre colegii ei, care ii face avansuri dincolo de limita acceptabila, iar acest lucru ii produce teama. Și dacă nu si-ar fi amintit acum acel moment, avand in vedere preocuparea perpetua a domniei sale pt drepturile femeii, ar fi trebuit sa aiba in permanenta reprezentarea faptului ca, macar la nivel de zvonuri, comunitatea academică din imediata ei proximitate, colegii ei, “se spune” (macar atat, se spune) ca ar face lucruri anapoda rău.

5. Ani de zile, soțul domniei sale a fost in conducerea snspa (decan la una dintre fac, parcă și prorector, nu mai stiu exact si nu caut acum). Deci nu era doar un alt prof acolo, da?