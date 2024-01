De ce nu a mers Mircea Lucescu la Beșiktaș

La 78 de ani, Mircea Lucescu nu intenționează să închidă definitiv capitolul fotbal, activitatea care se confundă cu viața lui, mai întâi ca jucător, dar cea mai mare perioadă de timp ca antrenor, care a obținut succese importante în România, Turcia și Ucraina și a lăsat o bună impresie și în Italia.

Prin urmare așteaptă și cântărește orice propunere, orice discuție purtată, pentru a alege cea mai bună variantă pentru el. De curând reprezentații clubului Beșiktaș Istanbul au venit la București sperând să îl convingă pe Il Luce să preia acum echipa, care în acest sezon are o evoluție sub așteptări. Din păcate pentru ei, Lucescu fiind omul care ieșea campion cu vulturii alb-negri în 2003, i-a refuzat, argumentând că dorește să înceapă o treabă la început de sezon, nu în mijlocul acestuia. Beșiktaș a acționat rapid și a anunțat la scurt timp numirea portughezului Fernando Santos, ultima oară selecționer al Poloniei.

Presa turcă de a doua zi a scris că oficialii lui Beșiltaș s-au simțit jigniți de cuvintele și pretențiile exprimate de Mircea Lucescu pentru a prelua de acum echipa și au decis să plece și să îl numească pe Fernando Santos. Cotidianul Fotospor spune că managerul lui Beșiktaș, Samet Aybaba, a condus discuțiile și le-a oprit văzând poziția lui Lucescu. Acesta le-a spu că Beșiktaș nu traversează o perioadă bună și că trebuie să primească mână liberă pentru a redresa situația.

“Beșiktaș a devenit de nerecunoscut. Am urmărit meciurile. Echipa este într-o situație groaznică. Doar eu pot să vă salvez. Nimeni nu cunoaște campionatul din Turcia mai bine decât mine. Dacă aduceți un antrenor care nu cunoaște liga, lucrurile vor deveni și mai rele.

Voi lucra atât timp cât sănătatea îmi va permite, iar contractul va fi făcut în consecință. Știți sumele pe care le încasam în Turcia și Ucraina. Eu fac transferurile. Eu aleg jucătorii, eu îi aduc. Nimeni nu se poate amesteca în munca mea. Am făcut milioane din vânzările de fotbaliști când eram la Șahtior. Pot face asta și la Beșiktaș. Eu îmi aleg secunzii. Voi aduce atât turci, cât și străini“