Direcțiile de sănătate publică, schimbate din temelii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că direcțiile de sănătate publică vor fi reorganizate, cel mai probabil până la finalul anului, deoarece verificarea, controlul și monitorizarea unităților sanitare „nu funcționează corespunzător”.

„Am avut discuția, astăzi, cu premierul Ilie Bolojan. Este necesară o regândire, o restructurare și o reorganizare a direcțiilor de sănătate publică din România. Este evident că nu funcționează corespunzător acest mod de verificare, de control și de monitorizare în unitățile sanitare din această țară. Nu vreau să mă pronunț înainte de a avea toate elementele, însă vă spun (…) că este necesară – și o vom face, cel mai probabil până la finalul acestui an – o regândire, o reorganizare, poate chiar o comasare a direcțiilor de sănătate publică, a centrelor regionale din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și o regândire a activității de epidemiologie din cadrul acestor unități”, a afirmat Rogobete, joi, într-o conferință de presă.

Întrebat despre perioada în care ar putea fi organizate concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director al direcțiilor de sănătate publică, Rogobete a spus: „În momentul de față, 14 DSP-uri au manager/director executiv care ocupă această poziție prin concurs, în 28 dintre ele sunt cu exercitare temporară. Dar, ținând cont de intenția pe care o avem, și anume de a reorganiza gândirea și modul de funcționare a direcțiilor de sănătate publică, nu vă voi răspunde când va exista următorul concurs, pentru că s-ar putea să nu mai existe concursul. Vom gândi, împreună cu echipele Ministerului Sănătății, cu celelalte instituții, noua formulă de funcționare”, a adăugat Rogobete.