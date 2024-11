Donald Trump – povestea unei mari victorii

Corespondență din New York de la Grigore L. Culian

Nu sunt o ghicitoare/clarvăzătoare/vrăjitoare capabilă să prezică ce se va întâmpla în lume în următorii 5,10 sau 100 de ani, dar am anticipat victoria lui Donald Trump la prezidențialele americane încă de acum 2 ani. Nu sunt nici un mare fan al miliardarului american, reales președinte, pentru a doua oară în 8 ani, deși l-am susținut încă de la primul mandat la Casa Albă – inclusiv în articolele din Cotidianul și New York Magazin (nymagazin.ro), ziarul românesc pe care l-am fondat și îl conduc la New York din 1997. M-am bazat pe experiența celor de 35 de ani petrecuți în viața reală americană, dar și pe o oarecare intuiție profesională căpătată în cei peste 30 de ani de jurnalism.

Voi începe cu atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Era la mai puțin de un an de la instalarea președintelui Joe Biden la Casa Albă. Mulți credeau că prezidențialele din 2020 fusereră fraudate de către democrați (și aveau suficiente argumente în sprijinul acestei teorii), dar nu acesta era motivul principal al stării de neliniște care se instalase în America. Viața americanului de rând se degrada de la o lună la alta. Prețul benzinei se dublase, rata inflației crescuse îngrijorător, manipularea cu pandemia Covid îngrozea populația, cei care refuzau „înțeparea“ obligatorie erau concediați fără preaviz și nu își mai puteau întreține familiile, plăti chiriile sau ratele la case, siguranța cetățeanului și îndrederea acestuia în instituțiile statului de drept dispăruseră ca urmare a crizei umanitare generată de zecile de mii de migranți care intrau zilnic ilegal în America pe la granița de sud cu Mexicul. Mulți dintre ei erau pușcăriași, criminali, traficanți de droguri sau de carne vie și amenințau liniștea familiilor americane care trăiau în zona respectivă. America profundă se revolta împotriva Administrației Biden, coruptă, incompetentă, incapabilă să rezolve problemele cetățenilor. Iată motivul real al revoltei încheiată cu atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Au urmat arestări în masă și condamnări pe repede înainte, în timp ce anarhia cuprinsese mai ales localitățile din statele democrate. Jefuirea magazinelor, spargerile, incendierile, crimele, violurile erau la ordinea zilei și nu se întâmpla nimic, asta în timp ce autorii atacului asupra Capitoliului erau pedepsiți exemplar de către administrația democrată. Era tot mai clar că oamenii începuseră să regrete plecarea lui Donald Trump de la Casa Albă, mai ales că cifrele erau de partea fostului președinte. A fost primul semn clar că octogenarul senil și corupt Joe Biden nu va mai putea obține al doilea mandat de președinte fără o nouă fraudă electorală comisă de democrați.

Al doilea semn a fost scoaterea forțată din cursa prezidențială a lui Joe Biden și înlocuirea lui cu Kamala Harris, o nulitate din punct de vedere moral (a pătruns în politică din postura de amantă a fostului primar de San Francisco) și profesional (mai mult de jumătate din dosarele orchestrate de ea în calitate de procuror general de San Francisco au fost trimise la curțile inferioare din lipsă de probe sau din cauza întocmirii superficiale!). Nici ca senator de California nu a avut succes, submediocra Kamala Harris făcând practic figurație în Congresul SUA. Mai mult, a participat la redactarea unei legi care a eliberat din pușcării o armată de criminali notorii și i-a trimis înapoi pe străzi, unde au comis noi infracțiuni, revenind de unde au plecat.

Unsă vicepreședinte de Joe Biden și trimisă de acesta să rezolve criza umanitară de a granița de sud, Kamala Harris s-a întors cum a plecat, dovedind-și încă o dată incompetența! Puțini au înțeles că „executarea“ lui Biden și numirea Kamalei Harris ca succesor la prezidențiale din partea democraților a fost opera clanurilor Obama și Clinton, care își doreau o marionetă în Biroul Oval de la Casa Albă, ceea ce le-ar fi permis să conducă America din umbră. I-au pus la dispoziție nu numai fondurile de campanie a lui Joe „Pampers“ (sute de milioane de dolari), dar și nominalizarea fără alegeri primare în partid, unde – culmea! – Kamala Harris candidase împotriva lui Joe Biden în 2020 și obținuse sub 2%, fiind obligată să se retragă prima din cursa! Această alegere a fost al doilea semn și o mană cerească pentru Donald Trump. Era clar că fostul președinte nu avea cum să mai piardă alegerile în fața unei contracandidate care dovedise că nu știe să facă nimic!

Al treilea element care a adus victoria zdrobitoare a lui Trump a fost însuși Donald Trump. Nimeni nu a crezut că un om în vârstă de 77 de ani poate face față cu atâta determinare efortului fizic și mental necesar într-o asemenea campanie. A bătut America în lung și-n lat, pentru a-și transmite mesajul către alegători, a ținut două sau trei mitinguri electorale în orașe diferite – uneori în aceeași zi! Deși a fost târât prin tribunale încă din primul mandat, a luptatcu Sistemul fără să dea un pas înapoi. Hărțuit și condamnat de o armată de procurori și judecători democrați (exemplu: procurorul de caz Alvin Bragg și procurorul general al statului New York, Laetitia James, ambii democrați, și-au obținut funcțiile în urma unei campanii extrem de dure anti-Trump!), urmărit de FBI și de Departamentul de Justiție în dosarul „Russiagate“ (unde procurorul Robert Mueller, fost șef al FBI, a cheltuit 32 de milioane de dolari fără să dovedească nimic!), Donald Trump a arătat o forță uimitoare de a lupta singur împotriva tuturor, chiar dacă e de luat în seamă și sprijinul moral și financiar al miliardarului Elon Musk.

Pentru mine a fost limpede – încă de la atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 – că Donald Trump va câștiga al doilea mandat la Casa Albă. A fost o victorie a americanului de rând, care muncește mai mult și câștigă mai puțin, plătește taxe mai mari și beneficiază de servicii subțiate, nu se mai simte în siguranță și crede că țara merge într-o direcție greșită, nu vrea Părinte 1 și Părinte 2 în loc de Mamă și Tată, respinge curente neomarxiste precum „cancel culture“, „woke“ și subcultura, condamnă migrația ilegală, îngrădirea libertății de exprimare, transformarea justiției în poliție politică, toate acestea promovate de regimul Biden. A fost o mare victorie a democrației reale, în care oamenii a ieșit la vot pentru a alunga de la putere un regim care finanțează războiul în locul păcii și care a pus pe butuci America.

Unii spun că democrații au cedat puterea în mod deliberat, pentru a arunca pisica în curtea lui Donald Trump și a republicanilor, care urmează să plătească oalele sparte. E posibil. Ce va urma e greu de anticipat, dar un lucru e sigur: Donald Trump nu va mai candida și are în față 4 ani în care să-și țină promisiunile din campanie (sau măcar o parte din ele) și să facă ordine în America. Va avea în față opoziția democraților și a unei părți a „statului profund“ („deep state“), dar are de partea lui Congresul SUA (Senatul și Camera Reprezentanților – unde are și dușmani!), controlat acum în totalitate de către republicani.

Nu văd schimbări în atitudinea lui Donald Trump față de România, unde diplomați de carton Luminița Odobescu (ministru de Externe) sau mediocrul ambasador la Washington, Andrei Muraru, nu pot face diferența. Marele câștigător va fi premierul maghiar Viktor Orban, care a ales să fie lângă Donald Trump în momentele cele mai grele ale președintelui ales. Relația specială dintre cei doi va aduce mari beneficii Ungariei!

New York, 15 noiembrie 2024