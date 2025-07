Elon Musk amenință cu Partidul America

În vreme ce legea bugetară a administrației Trump este încă dezbătută într-o sesiune maraton în Senat, miliardarul Elon Musk a reluat ofensiva împotriva președintelui și a recurs la mai multe atacuri pe X, rețeaua sa socială. Musk a scris că, în cazul în care legea va fi adoptată, el va crea un nou partid in SUA.

Musk a reluat amenințările privind ”Big Beautiful Bill”, așa cum îi place președintelui Trump să numească mega-proiectul său bugetar. ”Cel mai mare donator al Partidului Republican a făcut apel la crearea unui nou partid, numit Partidul America, și a spus că va amenința la viitoarele alegeri mandatele aleșilor republicani care vor vota in Congres pentru proiectul bugetar al administrației Trump”, scrie The New York Times, cu referire la Elon Musk.

”Dacă acest proiect e lege va fi adoptat, va fi imediat creat Partidul America”, a scris Musk, pe X. ”Țara noastră are nevoie de o alternativă la partidul unic democrat-republican, pentru ca poporul să aibă cu adevărat o voce”.

Pe 30 iunie, Musk a scris că mai toți republicanii din Camera Reprezentanților și din Senat ”își vor pirede locurile la alegerile primare de anul viitor, chiar dacă acesta ar fi ultimul lucru pe care l-aș face în această viață”. NY Times scrie că un asemenea război cu Partidul Republican ar fi o misiune foarte grea, chiar dacă vorbim despre cel mai bogat om din lume, care a făcut donații de circa 300 de milioane de dolari pentru campaniile candidaților republicani la alegerile din 2024.

Politico scrie că votul pe această lege bugetară în Camera Reprezentanților, la finalul lunii mai, a dus la o ruptură publică și foarte dură între Elon Musk și președintele Trump. Și atunci, Musk i-a amenințat pe congresmenii republicani care au votat pentru legea bugetară. ”Toți membrii Congresului care au făcut campanie pentru reducerea cheltuielilor publice, pentru ca apoi să voteze în favoarea unei legi care va duce la cea mai mare creștere a datoriei SUA din istorie trebuie să sufere”, a scris atunci Elon Musk.

Musk, dar și o parte dintre congresmenii republicani sunt împotriva legii bugetare din cauză că aceasta ar majora deficitul federal american la 2.500 de miliarde de dolari, mergând pana la 3.000 de miliarde dacă ținem cont și de dobânzi. Este o poziție în acord cu fostul rol al lui Musk în administrația Trump – în fruntea Departamentului pentru Eficiența Guvernării. Însă Musk are și interese de afaceri, pentru că legea bugetară prevede reducerea ajutoarelor indirecte pentru automobilele electrice, iar compania Tesla, a lui Elon Musk, ar avea de pierdut. Surse citate de presa americană susțin că opoziția lui Musk pleacă de la aceste interese de afaceri.

Cu toată excentricitatea sa, avertismentul lui Elon Musk privind crearea unui nou partid în SUA nu trebuie trecut cu vederea. Rezultatele extrem de bune obținute în sondajele din anul electoral 2024 de către democratul renegat Robert F. Kennedy Jr., luat apoi în barca guvernării de catre Donald Trump, în schimbul voturilor sale, arată că electoratul își dorește o a treia forță politică, ca alternativa la Partidul Democrat și Partidul Republica, despre care Noam Chomsky spunea că, în ultimele decenii, s-au deosebit la fel ca două tuburi de pastă de dinți într-un magazin.

Apariția unui nou partid important ar însemna trecerea la cel de-al șaptelea sistem de partide din SUA. Al cincilea sistem din SUA a început odată cu politica New Deal și președinția lungă a lui Franklin D. Roosevelt. Al șaselea sistem, cel actual, a început în anii 1980, pe măsură ce Partidul Democrat (un partid segregaționist în anii 1960) a îmbrățișat tot mai mult liberalismul, iar Partidul Republican a devenit un partid de dreapta, tot mai conservator.