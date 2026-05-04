Nicușor Dan și Albert al II-lea de Monaco, întâlnire la Erevan

România își reafirmă angajamentul pentru consolidarea relațiilor cu Monaco. Totul în urma unei întâlniri la nivel înalt desfășurate în cadrul Summitului de la Erevan. Discuțiile purtate cu Principele Albert al II-lea au subliniat nivelul excelent al cooperării bilaterale și dorința ambelor părți de a extinde acest parteneriat.

Oficialii au evidențiat importanța cooperării multilaterale și a respectării ordinii internaționale bazate pe reguli, într-un context geopolitic complex. De asemenea, a fost reiterat obiectivul comun de a contribui la menținerea unui continent european pașnic și sigur.

Întâlnirea confirmă direcția pozitivă a relațiilor româno-monegasce și deschiderea pentru dezvoltarea unor noi inițiative comune în domenii de interes reciproc.