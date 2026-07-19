 Fabrica de Timbre – locul unde oamenii imprimă timp

Fabrica de Timbre din București este locul în care istoria și tehnologia respiră la unison. Aici, printre utilaje vechi și oameni care nu s-ar vedea făcând altceva, România a tipărit și cel mai mic timbru din lume. O dovadă clară că precizia poate deveni și emoție.

Locul în care timpul parcă nu trece

O clădire veche de o sută de ani, așezată ironic pe strada Fabrica de Chibrituri, adăpostește un loc în care timpul nu trece. El se imprimă. Fabrica de Timbre din București funcționează încă, într-o lume în care scrisorile aproape au fost uitate, dar în care oamenii de aici continuă să scrie istorie cu mâinile lor.

Aici, istoria și tehnologia conviețuiesc firesc, supravegheate de oameni care nu se văd făcând altceva. Sunt oameni care lucrează de peste patru decenii în acest univers rar, obișnuiți cu zgomotul metalic al utilajelor, cu mirosul de cerneală și hârtie, dar mai ales cu răbdarea și precizia – calități tot mai rare. Printre albume și fotografii îngălbenite, chipurile celor care au făcut din această meserie o artă încă veghează. O dedicație scrisă de mână vorbește despre „strădania mea” și despre speranța că „generațiile viitoare vor…” continua drumul.

„Când m-am angajat aici, făceam hârtie noi, gumată. Aia de timbre”, spune Dan Ghergan, șeful atelierului tipar si finisat, cu naturalețea omului care a repetat aceleași gesturi zeci de ani. În jurul său, unele utilaje, cu mai bine de jumătate de secol în spate, încă funcționează impecabil. „S-au propus de la casat… dar funcționează. Ele sunt germane”, spune cineva cu un amestec de mândrie și nostalgie.

În fabrică, trecutul și prezentul se ating. Lângă mașinile istorice, cele mai noi echipamente digitale își monitorizează singure temperatura. „În momentul în care temperatura depășește 25 de grade C, se activează acel senzor și oprește mașina”, explică Adrian Grecu, managerul tipografiei. „Mașina folosește cerneală… și o temperatură mare o afectează.”

Dar adevărata valoare a fabricii nu stă în metal, ci în ochii oamenilor. La mesele de control, femeile verifică fiecare coală cu o atenție aproape imposibil de explicat. „Să nu aibă niciun defect”, spune una dintre ele.

„Dacă intră unul cu defect pe piață și ajunge la un colecționar, va deveni foarte scump.” Multe dintre ele lucrează aici de o viață. Și nici nu s-ar vedea făcând altceva. „Am 36 de ani de activitate aici… lucrez la timbre din ’90”, spune una dintre ele. Este completată rapid de o colegă: „Nu am pleca de aici. Toată lumea s-a învățat aici.”

Meseriile acestea se învățau odinioară. „Se făceau cursuri… legătorie manuală, tipar, legătorie mecanică.” Astăzi însă, tinerii vin tot mai rar. „În altă parte, mai vin tineri, dar aici nu mai vin”, spun toți cu o tristețe reținută. „Ne-am obișnuit, ne-am obișnuit”, adaugă una dintre „fetele de la timbre” când e întrebată dacă le dor ochii după opt ore de sortat.

Nadia Comăneci – tipărită în lumină invizibilă

În zona de verificare a elementelor de securitate, sub lampa UV, pe o emisiune filatelică dedicată Nadiei Comăneci apare fluorescent nota 1 – nota care a schimbat istoria gimnasticii – și numărul ei de concurs, 073. Emisiunea „Anul Nadia” a fost tipărită aici, cu o grijă aproape ritualică. Fiecare timbre (și el de 10) e ca o reverență în fața unei legende.

Aici s-a tipărit cel mai mic timbru din lume

Tot aici, România a stabilit un record mondial: cel mai mic timbru poștal din lume, lansat în 2026 de Romfilatelia. Timbrul, de doar 7.5 x 9 mm, dedicat Centenarului Federației Internaționale de Filatelie, reproduce în miniatură celebrul „Cap de Bour”.

România tipărită pentru lume

Fabrica produce acum mult mai mult decât timbre pentru scrisori sau emisiuni filatelice. Aici se tipăresc plicuri speciale, materiale securizate, documente și chiar pachetul electoral pe care votantul din diaspora îl primește acasă pentru votul prin corespondență. „Este o muncă grea care se face într-un interval de timp foarte scurt”, explică Adrian Grecu.

„Trebuie să fim foarte atenți.” Pachetul electoral pe care votantul din diaspora îl privește acasă este foarte complicat. Sunt foarte multe plicuri, formulare, abțipilduri, etichete, inclusiv pentru votați să pun două abțipilduri cu votat. Acestea sunt puse într-un plic mai mic, într-un plic mai mare, apoi, într-un plic și mai mare și într-unul și mai mare cu o grămadă de etichete pe el. Iar acesta este apoi expediat la adrese.

Adrian Grecu dezvăluie că, deși se bazează pe toți oamenii din fabrică, „fetele de la timbre” au dus greul acelei activități dat fiind tipicul activității lor. „Este echipa pe care eu mă bazez foarte mult… au ochiul format și sesizează orice problemă foarte repede. Și o și remediază”

Titlurile de stat – România tipărită pentru lume

Puțini știu că Fabrica de Timbre nu a tipărit doar timbre. Aici s-au realizat, de-a lungul deceniilor, titluri de stat, obligațiuni, documente de valoare care au circulat în toată lumea.

În arhivă, într-o cameră cu pereți verzi, stau cutii vechi, albume cu etichete scrise de mână, contracte din perioada interbelică. Pe o copertă, o etichetă veche: „REGIA MONOPOLURILOR STATULUI – ALBUM 4”.

Hârtia aceasta a trecut granițe, a ajuns în bănci, în colecții, în arhive internaționale. Tipăriturile impecabile fabricate aici au călătorit prin lume în forme pe care puțini le cunosc.

Sunt aici titluri de valoare emise pentru companii din Japonia, China, SUA…iar lista poate continua.

Și poate tocmai de aceea locul acesta are atâta emoție. Pentru că aici nu se imprimă doar timbre sau documente. Aici se imprimă timp. Memorie. Vieți întregi petrecute în fața unor mașini care încă merg înainte, odată cu oamenii care nu au renunțat la ele.

Oameni care imprimă timp

Dan Ghergan este șeful atelierului tipar și finisat din cadrul Fabricii de Timbre. Este unul dintre angajații dedicați acestei instituții. De altfel, după o perioadă lucrată în mediul privat, a revenit la fabrica de timbre unde îi rămăsese sufletul. Așa că a revenit și crede că va rămâne până la pensionare. Știe tot ce mișcă în fabrică și încă vorbește cu pasiune de meseria sa.

Ne spune ce fac toate mașinăriile, ce performanțe au și ce tiraje. Își descrie cu mândrie jucăriile. „Putem face aici tot ce înseamnă tipăritură. De la cărți, la pliante și la timbre. Indifferent de dimensiunea lor”.

Și, la fel de mândru, își prezintă și colegii. „El lucrează aici din 1991, doar la timbre. Pe atunci, lucra pe tipar adânc, un alt sistem. Erau niște cilindrii care se băgau la galvanizare. Era mai greu atunci, erau și noxe”. Tot timpul discuției, mâinile colegilor nu stau o clipă. Iar rezultatele se văd rapid. „Uitați aici ce obținem. Fiecare culoare se imprimă funcție de anumiți parametri. Veți vedea aici, vă arăt cu lupa telefonului, rezultatul. Vedeți punctulețele. Fiecare punctulet e un punct de rastel are o înclinație”.

La fel de mândru de rezultatele din Fabrica de Timbre este și Adrian Grecu. El spune că, fără tot ce este imprimat, fără elementele de siguranță și fără PERFOR, timbrul nu valorează nimic. „În tară la noi, nu există decât mașina aceasta a noastră”.

Într-o lume dominată de viteză și automatizare, Fabrica de Timbre rămâne un loc unde experiența umană contează încă enorm. Unde o femeie care sortează coli de hârtie poate observa într-o secundă un defect invizibil pentru altcineva. Unde utilajele vechi continuă să funcționeze datorită celor care le cunosc fiecare sunet. Iar povestea continuă.

Anul acesta, Fabrica de timbre a primit statutul de furnizor al Casei Regale.