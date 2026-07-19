VIDEO Rupere de nori pe Valea Prahovei. Circulație îngreunată pe DN1

Doi bărbați au rămas blocați într-un autoturism, transmite ISU Prahova

UPDATE – ISU Prahova anunţă că o persoană aflată într-o locuinţă din oraşul Buşteni unde exista riscul să fie surprinsă de viitura puternică a fost mutată într-o zonă sigură, iar doi bărbaţi au fost scoşi dintr-un autoturism cu care rămăseseră blocaţi, conform – ISU Prahova anunţă că o persoană aflată într-o locuinţă din oraşul Buşteni unde exista riscul să fie surprinsă de viitura puternică a fost mutată într-o zonă sigură, iar doi bărbaţi au fost scoşi dintr-un autoturism cu care rămăseseră blocaţi, conform News.ro

La ora transmiterii acestei ştiri, echipajele verifică fiecare locuinţă de pe strada Libertăţii, pentru a identifica persoanele care au nevoie sau doresc să fie evacuate.

„La intervenţie acţionează 16 cadre militare şi un ofiţer, cu 4 autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o ambulanţă SMURD, iar forţele au fost suplimentate cu o motopompă de la Garda de Intervenţie Băicoi şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă. Misiunea este în desfăşurare, iar pompierii continuă intervenţiile pentru protejarea populaţiei din zonele afectate, transmit oficialii ISU Prahova.

Între timp, femeia de 33 de ani surprinsă de viitură la intrarea în staţiunea Buşteni dinspre Sinaia a fost transportată la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

O femeie primește ajutor de specialitate, după ce a fost surprinsă de viitură

UPDATE – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova informează că o femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de o viitură la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia şi primeşte ajutor medical într-o ambulanţă.

Potrivit instituţiei, ploile torenţiale au creat probleme în mai multe zone din Buşteni, pompierii intervenind pentru sprijinirea populaţiei afectate de acumulările de apă şi pentru evacuarea unor persoane rămase în autoturisme, în condiţiile în care precipitaţiile abundente au dus la acumulări importante de apă pe unele străzi ale staţiunii.

La ora transmiterii acestei ştiri, intervenţiile sunt în desfăşurare.

O rupere de nori care a avut loc sus, pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi, acesta a ieşit din matcă, iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip se revarsă pe DN 1. Cel puţin un cartier al oraşului este izolat, potrivit News.ro.

O rupere de nori a blocat, duminică după-amiază, staţiunea Buşteni de pe Valea Prahovei.

„A fost sus rupere de nori. Pe toate văile s-a acumulat apa şi a venit pe firul văii Jepilor. A crescut nivelul apei în pârâul Jepi, s-a blocat un pod chiar unde este telecabina Buşteni, s-a blocat cu buşteni, că prima dată vin buşteni şi bolovani şi nisip şi tot ce înseamnă pârâul Jepi se scurge pe DN1”, a declarat pentru News.ro fostul primar al staţiunii Buşteni, Mircea Corbu.

Cel puțin un cartier din Bușteni este izolat

Acesta a subliniat că cel puţin un cartier din oraş, cel din zona telecabinei, unde se află, este izolat şi nu poate ajunge în zona centrală a oraşului.

Mircea Corbu subliniază că cel mai probabil va fi „o zi lungă” pentru autorităţile locale, pentru că se anunţă noi ploi la altitudini mari.

„La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în oraşul Buşteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulaţia şi accesul în anumite zone. Echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundaţii şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situaţia este în dinamică”, a transmis IPJ Prahova.

Poliţiştii recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, şi să respecte recomandările autorităţilor şi ale forţelor de intervenţie.