VIDEO Rupere de nori pe Valea Prahovei. Circulație îngreunată pe DN1

Doi bărbați au rămas blocați într-un autoturism, transmite ISU Prahova
UPDATE
– ISU Prahova anunţă că o persoană aflată într-o locuinţă din oraşul Buşteni unde exista riscul să fie surprinsă de viitura puternică a fost mutată într-o zonă sigură, iar doi bărbaţi au fost scoşi dintr-un autoturism cu care rămăseseră blocaţi, conform News.ro
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La ora transmiterii acestei ştiri, echipajele verifică fiecare locuinţă de pe strada Libertăţii, pentru a identifica persoanele care au nevoie sau doresc să fie evacuate.
„La intervenţie acţionează 16 cadre militare şi un ofiţer, cu 4 autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o ambulanţă SMURD, iar forţele au fost suplimentate cu o motopompă de la Garda de Intervenţie Băicoi şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă. Misiunea este în desfăşurare, iar pompierii continuă intervenţiile pentru protejarea populaţiei din zonele afectate, transmit oficialii ISU Prahova.
Între timp, femeia de 33 de ani surprinsă de viitură la intrarea în staţiunea Buşteni dinspre Sinaia a fost transportată la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.
O femeie primește ajutor de specialitate, după ce a fost surprinsă de viitură
UPDATE – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova informează că o femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de o viitură la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia şi primeşte ajutor medical într-o ambulanţă.
Potrivit instituţiei, ploile torenţiale au creat probleme în mai multe zone din Buşteni, pompierii intervenind pentru sprijinirea populaţiei afectate de acumulările de apă şi pentru evacuarea unor persoane rămase în autoturisme, în condiţiile în care precipitaţiile abundente au dus la acumulări importante de apă pe unele străzi ale staţiunii.
La ora transmiterii acestei ştiri, intervenţiile sunt în desfăşurare.
O rupere de nori care a avut loc sus, pe munte, în Bucegi, a provocat blocarea întregii staţiuni Buşteni. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creşterea nivelului apei în albia pârâului Jepi, acesta a ieşit din matcă, iar viituri cu buşteni, pietre şi nisip se revarsă pe DN 1. Cel puţin un cartier al oraşului este izolat, potrivit News.ro.
O rupere de nori a blocat, duminică după-amiază, staţiunea Buşteni de pe Valea Prahovei.
„A fost sus rupere de nori. Pe toate văile s-a acumulat apa şi a venit pe firul văii Jepilor. A crescut nivelul apei în pârâul Jepi, s-a blocat un pod chiar unde este telecabina Buşteni, s-a blocat cu buşteni, că prima dată vin buşteni şi bolovani şi nisip şi tot ce înseamnă pârâul Jepi se scurge pe DN1”, a declarat pentru News.ro fostul primar al staţiunii Buşteni, Mircea Corbu.
Cel puțin un cartier din Bușteni este izolat
Acesta a subliniat că cel puţin un cartier din oraş, cel din zona telecabinei, unde se află, este izolat şi nu poate ajunge în zona centrală a oraşului.
Mircea Corbu subliniază că cel mai probabil va fi „o zi lungă” pentru autorităţile locale, pentru că se anunţă noi ploi la altitudini mari.
„La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în oraşul Buşteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulaţia şi accesul în anumite zone. Echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundaţii şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situaţia este în dinamică”, a transmis IPJ Prahova.
Poliţiştii recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, şi să respecte recomandările autorităţilor şi ale forţelor de intervenţie.
Pentru situaţiile care pun în pericol viaţa, integritatea persoanelor sau bunurile, cetăţenii sunt rugaţi să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.
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13 comentarii
E cumva prin zona unde au daramat astia vreun baraj de curand?
Se întâmplă un fenomen ciudat în zona Prahova. Acum 30 de ani vara am prins o rupere de nori la Cheia! Este ceva ciudat!
CRED CA LANGA TELECABINA DIN BUSTENI , PARAUL JEPI CIRCULA PRIN NISTE TUBURI DE BETON , CA PE PARTEA STANGA SUNT NISTE MICI MARKETURI ALIMENTARE , SI A DAT APA PE DIN-AFARA PE STRADA TELECABINEI . PE LANGA MARKETURI .
A VENIT APA MULTA , DE PE MUNTE IN PARAUL JEPI SI S-A TRANSFORMAT IN VIITURA ! , PARAUL JEPI ! IN APROPIEREA CABINEI TELEFERICE ! DE LA BUSTENI !
WEBCAMUL DE LA TELECABINA , BUSTENI , A FOST OPRITA LA 14 SI 48 ASTAZI 19 IULIE 2026 , PROBABIL CA PANA LA ACEEA ORA A FOST VREMEA FRUMOASA ! INNAINTEA VIITURII DIN BUSTENI .
ESTE EXTRAORDINAR DE VIOLENTA VIITURA DIN BUSTENI ! A TRECUT PE LANGA CASELE DE PE PARTEA STANGA DE LA TELECABINA , CASE UNDE ERAU MICI MARKETURI CU ALIMENTE , RESTAURANT ETC ! A VENIT VIITURA CU PUTERE CU PARAUL UMFLAT INCEPAND DE LA TELECABINA , PARAU PE PARTEA STANGA LA TELEGABINA , PARAU CE A ACOPERIT STRADA TELECABINEI DIN BUSTENI ! SI S-A DUS VIITURA LA VALE CATRE HIPERMARKETUL PENNY DIN BUSTENI !
IMAGINEA DIN FOTOGRAFIE ESTE CUMVA DE LANGA COFETARIE DIN BUSTENI ? STIU CA PARCA ARE O GRADINA AFARA CU SCAUNE SI MESE !
MAI LA VALE DE COFETARIE DIN BUSTENI ESTE O SCOALA ! NU STIU DACA O FI INTRAT APA SI IN CURTEA SCOLII ? IAR LA MAI VALE ESTE O SECTIE DE POMPIERI ! SI CASE PE PARTEA STANGA , UNDE SUNT POMPIERII !
STRADA TELECABINEI ESTE DRUMUL DE STRADA CE DUCE CATRE TELECABINA PE PARTEA STANGA ESTE UN PARAU CARE S-A UMFLAT FOARTE MULT , PODUL PESTE PARAU ESTE DE FIER , IAR IN PARTEA DREAPTA ESTE O COFETARIE ! NU STIU ? DACA A INTRAT APA SI IN COFETARIE ? IAR LA VALE PE PARTEA DREAPTA CAND COBORI PE DRUM , ESTE SUPERMARKETUL PENNY , NU STIU DACA NU O FI INTRAT APA SI IN SUPERMARKETUL PENNY ? CA O FI PRODUS PAGUBE IMPORTANTE !
Gata bă Neagule, calmează te! A mai spălat străzile 😁
la ploi torentiale si pana la „imagini apocaliptice” este mare diferenta.
Televiziunile s-au transformat in DD senzational!
NU FUNCTIONEAZA WEBCAMUL DE LA TELECABINA BUSTENI . SA VAD CE E LA BUSTENI . WEBCAMURILE DE LA STRADA DE LA BUSTENI FUNCTIOMEAZA IAR LA STRADA E CURAT NU E APA PE LA PRIMARIA DIN BUSTENI .
PROBABIL S-A BLOCAT PODUL DE LANGA COFETARIE DIN BUSTENI , CE DUCE DRUMUL PRIN PADURE CATRE O MANASTIRE DIN BUSTENI , AM FOST PE ACOLO IN 2014 , SI 2017 . PROBABIL CA S-A BLOCAT PODUL CU BUSTENI SI S-A FACUT INNUNDATIE MAI LA VALE IN ZONA HIPERMARKETULUI PENNY DIN BUSTENI .