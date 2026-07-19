Vacanțele cu casa la schimb, ieftine dar riscante

Vacanțele cu casa la schimb se numără în ultima perioadă printre preferințele turiștilor mai relaxați. Aceștia descoperă brusc că pot pleca la mare, la munte sau în orașe europene fără să plătească o avere pe cazare. Fenomenul, născut în comunitățile de nomazi digitali, a ajuns acum în mainstream și începe să prindă tot mai mult și la români, mai ales în marile orașe.

O chestiune și de curaj

Fenomenul e simplu și spectaculos. Tot ce trebuie să facă cei care vor vacanțe cu casa la schimb este să aibă curajul să-și lase locuința pe mâna altcuiva. Apoi, să se simtă confortabili în a folosi casa altora ca și cum ar fi proprietari pentru câteva zile. O schimbare de decor, de viață și de ritm, care a devenit noua febră a verii.

Totul a pornit de la dorința de a scăpa de prețurile umflate ale hotelurilor și de a trăi o vacanță reală, nu una împachetată în broșuri lucioase.

Timid, românii au început și ei să își pună apartamentele la bătaie. În schimb, au parte de găzduiri în vile cu piscină, cabane în vârf de munte sau apartamente în centrul Barcelonei. Bine, nu e obligatoriu ca acest lucru să se întâmple întocmai, dar experiențele sunt în general pozitive.

E un soi de loterie în aceste vacanțe cu casa la schimb, dar în care câștigul e garantat. Fiecare intră în povestea altcuiva și descoperă un loc nou fără să scoată bani din buzunar. Este exact ca în filmul Vacanța în care joacă Cameron Diaz, Kate Winslet și Jude Law.

Noul magnet al verii

Platformele de schimb au devenit noul magnet al verii, iar utilizatorii se laudă cu experiențe care par rupte din reality‑show‑uri.

Spre exemplu, o familie din București a ajuns într‑o casă cu vedere la ocean în Portugalia, în timp ce proprietarii portughezi au ajuns… în mijlocul Centrului Vechi, cu toate cafenelele la doi pași. Alții schimbă garsoniere din Cluj pe apartamente din Viena. Povestea se repetă cu fiecare destinație care intră în joc.

Trendul e alimentat de dorința de libertate și de spațiu. Cei mai mulți amatori spun că senzația că vacanța nu trebuie să fie o fugă printre turiști este esențială.

Avantaje uriașe

Casa la schimb oferă exact asta: intimitate, autenticitate și un strop de adrenalină. Nu de alta, dar nu știi niciodată ce surprize găsești în noua locuință temporară.

Românii au prins gustul și nu par să se oprească. Vara aceasta, schimbul de case e noua modă care face ravagii pe rețelele sociale, iar fotografiile cu „uite unde stau acum” au devenit noul trofeu de vacanță.

Românii din București, Cluj, Brașov și Timișoara sunt cei mai activi în comunitățile de „home exchange”. Cei cu apartamente centrale le schimbă cu case pe litoral, cabane la munte sau chiar alte locuințe urbane, dar în Barcelona, Lisabona, Viena, Berlin.

Durata medie a unei vacanțe cu casa la schimb este de 5–10 zile. Familiile comunică în detaliu regulile casei, accesul, cheile, animalele de companie și eventualele recomandări locale.

Atenție, însă! In afara avantajelor clare, există și dezavantaje. Unele chiar evidente. Acestea sunt: