Recent, IRES a scos un sondaj care arată că premierul Ilie Bolojan este considerat principal responsabil pentru criza politică. 16% din respondenți îl văd vinovat pe premierul demis. 14% dau vina pe PSD președintele Dan, 13% pe Guvern. AUR este indicat drept principal responsabil de doar 2% dintre cei intervievați.
Cine este vinovat în ochii electoratului
Referitor la criza politică, sociologul Barbu Mateescu e de părere că nu există o majoritate covârșitoare a oamenilor care să arate cu degetul într-o singură direcție. Publicul din România este foarte fragmentat în bule, fiindcă politicienii nu reușesc să-și transmită mesajul către o masă mare.
„Există bule nu doar pe Facebook, ci și pe alte rețele sociale. Și de aceea e destul de greu să comunici cu oameni care au perspective contrare. Spre deosebire de acum zece, douăzeci sau treizeci de ani, nu mai există mijloace de comunicare prin care să poți să ajungi la toată lumea. De aceea vedeți o foarte mare fragmentare apropo de cine este vină”, a spus sociologul.
Barbu Mateescu nu crede că momentul crizei prelungite de acum va mai cântări la alegerile din 2028. Ci, mai degrabă, contează ce guvernare poate reieși din acest haos.
Cordonul sanitar, abandonat
Referitor la cordonul sanitar față de forțele extremiste, promis de partidele declarate pro-europene, sociologul spune că deși, oficial, cordonul nu a fost abandonat de PSD, PNL, USR și UDMR, practic, AUR a devenit un colaborator frecventabil pentru unele partide. Ba chiar, motivul pentru care Nicușor Dan nu l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu premier ar putea fi tocmai temerea să nu scape de sub control și să aducă AUR la guvernare, mai crede Mateescu.
„Gândiți-vă că ar fi fost foarte ușor pentru președinte să-l nominalizeze pe Sorin Grindeanu în toate lunile de când a început totul, deci de la căderea guvernului Bolojan. Dar momentul în care, după cum s-a văzut parțial și cu Veștea, în momentul în care desemnezi un prim-ministru, nu-l mai controlezi.
De ce nu l-a desemnat Nicușor Dan pe Grindeanu. Teama de a face Guvern cu AUR
Deci acel om va încerca să obțină o majoritate oricum poate. Și există temeri destul de evidente, de exemplu, din partea Președinției, că Sorin Grindeanu, odată ce primește nominalizarea pentru poziția de prim-ministru, va forma o majoritate cu AUR. Deci, oficial, din punct de vedere al aducerii la guvernare, nu.
Dacă referim la cordon sanitar într-un sens mai vast, aici lucrurile sunt complicate, AUR participă la moțiuni de cenzură alături de alte partide. Deci, în sensul, să zicem așa, mai extins al noțiunii de cordon sanitar, el nu funcționează.
Melonizarea AUR e, din punctul meu de vedere, exact eliminarea ideii că e nevoie de un cordon sanitar. Deci este ceva ce ține de percepția instituțiilor, precum președintele României, precum și alte partide politice”, argumentează specialistul.
Nivelul de trai al românilor
Tot conform ultimului sondaj lansat, jumătate dintre respondenți apreciază nivelul actual de trai drept satisfăcător, însă 24% îl consideră slab, iar 17% foarte slab. Mateescu spune că tot ce pierd partidele aflate la guvernare de pe urma acestei crize, se duce la partidul de opoziție al lui Simion. Sociologul interpretează cifrele ca fiind și un indicator că, totuși, România începe să aibă și clasă de mijloc, adică oameni care nu sunt foarte afectați de măsurile de austeritate.
„Vedem o majoritate care spune că trăiește bine sau foarte bine, ceea ce un pic mă surprinde, dar și explică de ce AUR este la 40%, nu la 60% sau la 70%. Gândiți-vă că AUR este singurul partid de opoziție din România. Mai există și SENS, care este foarte, foarte micuț și targetează o nișă. Deci, absolut, orice se întâmplă în toată această perioadă, în mod natural, ar trebui să se ducă la partidul de opoziție.
În mod sigur și în mod cert, din punctul ăsta de vedere, avem o divizare a societății, avem oameni care suferă foarte mult și, în același timp, spre deosebire de perioadele din trecut, România a început să aibă o clasă de mijloc. A început să aibă oameni pentru care o creștere a taxelor reprezintă, evident, ceva nefericit, dar nu un cutremur. Nu mai suntem în anii 90, din punctul ăsta de vedere”, afirmă Barbu Mateescu.
„Votanții aur au poftă mare de a ieși la vot”
Cu privire la ascensiunea partidului AUR și scorul la următoarele alegeri, Mateescu spune că votanții AUR sunt încă supărați și probabil abia așteaptă să iasă la vot.
„Când vine vorba despre AUR, bazinul, ca să zic așa, suveranist, în sensul cel mai larg, a înregistrat o ușoară creștere după anularea alegerilor, dar deja în vara și toamna lui 2024, după cum s-a văzut și în turul I, din cei care se prezentau la vot, reprezenta deja 30%. Aș fi prudent față de ideea că AUR ar subperforma la parlamentare și că ar obține mai puțin decât scorul din sondaje, care e destul de unanim, ca să spun așa, între 35% și 40%.
Acum an și jumătate aproape, foarte multe sondaje arătau în mod repetat că scorul lui Simion în primul tur este 40%. Și dacă vă amintiți, a existat o avalanșă de lideri politici, de ziariști, de analiști, de toate convingerile, care spuneau că nu se poate, nu are cum să fie a 40%. Și a luat 40%. Deci nu aș subestima faptul că votanții AUR sunt foarte supărați pe ceea ce se întâmplă pe foarte multe planuri și că au o poftă foarte mare de a veni la vot”, a explicat el.
De ce nu țintesc partidele către votanții AUR
Partidele tradiționale nu își îndreaptă atenția și către votanții AUR, fiindcă îi consideră intangibili, mai crede Mateescu.
„AUR joacă un rol important în calculele politice. Deja sunt evidente colaborările dintre PSD și AUR, și pe termen lung, ele se vor accentua. Dar există o sfială destul de mare din partea tuturor partidelor atunci când vine vorba de a ținti votanții AUR și de a încerca să-i atragă. Cred că atitudinea este ceva de genul nu avem acces la ei, sunt, nu știu, precum UDMR-ul sau precum SENS, un electorat complet diferit și cu care nu se poate comunica. Deci din punctul ăsta de vedere, da, AUR este uitat”, spune sociologul Barbu Mateescu.
Cât e afectată viața cetățenilor de criza politică
Mateescu e de părere că e un moment cu încărcătură emoțională, iar disprețul oamenilor față de clasa politică se adâncește prin prelungirea acestei crize, dar momentan, ea nu are și consecințe directe asupra vieții lor.
„În practică, după cum vedeți, România merge în continuare. Focurile sunt în continuare stinse, spitalele sunt în continuare deschise și tot așa. Să vedem cum va fi cu ratingul de țară. Dar, deocamdată, încă nu există un impact concret asupra vieții oamenilor. Este un moment de foarte multă emoție pentru oamenii cărora le pasă de politică, dar dacă vom vedea niște tulburări sociale în perioada următoare, nu o să le vedem din cauza asta. Ci o să le vedem, poate, din cauza altor lucruri, cum ar fi acea parte destul de mare din populație care are un nivel de trai nesatisfăcător, adică lucrul ăsta subliniază ceva.
Subliniază deja niște percepții apropo de clasa politică. Cine urăște PSD-ul are motive să disprețuiască partidul din continuare, votații suveraniști au și mai multe motive să nu aibă încredere în clasa politică non-suveranistă și tot așa. ine era nemulțumit de președinte are și mai multe motive”, conchide el.
16 comentarii
Dupa prima propozitie nu am mai citit! Cum sa te orientezi dupa un sondaj ires?
…mintea lui Tetea, în România avem numai lapte și miere. Ce dacă actualii guvernanți se întrec în prostie și dau peșcheșul la nemți, francezi și aiurea, inglodându-ne în datorii, tot pe ei ar trebui să-i votăm. Brava, temea, mai ai frați pe-acasă? Nu uita să mergi la casierie, să-ți iei tainul…
In socialism romanii aflau de la telejurnal ca au mancat cascaval. In epoca statului mafiot aflam din sondaje ca o ducem bine spre foarte bine. Scindarea societatii a pornit de la NEOMarxistii care ii numesc pe suveranisti „extremisti”, pentru ca altfel nu pot ramane la ciolan. Sunt putini, dar in ticalosia lor mai uniti decat cei pe care ii vor manipulati. Daca nu vom mai tolera tradatori printre noi, AUR va avea majoritatea si va forma singur un guvern pentru romani.
In socialism romanii aflau de la telejurnal ca au mancat cascaval. In epoca statului mafiot aflam din sondaje ca o ducem bine spre foarte bine. Scindarea societatii a pornit de la NEOMarxistii care ii numesc pe suveranisti „extremisti”, pentru ca altfel nu pot ramane la ciolan. Sunt putini, dar in ticalosia lor mai uniti decat cei pe care ii vor manipulati. Daca nu vom mai tolera tradatori printre noii, AUR va avea majoritatea si va forma singur un guvern pentru romani.
Ce cauta in poza cofetarul ala ca taie felii de tort Greenland ? Asta e pus acolo de padurari sa tina partidul in vestnica opozitie. A pierdut 5 alegeri consecutive si niminea i-a cerut demisia !
Aveti dreptate. Este revoltator ca un asemenea partid sa fie mentinut in politica. Au fost la amerluci pe banii cetatenilor , la reintoarcere au distrus guvernul si acum fac numai tampenii. In martie consilierii au suntat membrii sa ii oblige sa isi plateasca cotizatiile pe anul in curs… nu le pasa ca cetatenii sunt saraci, nu se implica cu nimic, sunt slab pregatiti si profesional, doar primesc bani fara sa produca ceva, vin la sedinte facultativ si nu inteleg nimic, discutii sterile!
Vraja marii! Babele și moșii regretă că l-au votat pe „olimpic”! S-au trezit din somn văzând că „olimpicul” e gol!
Romanii o duc bine, dovada exodul de sute de mii de romani vinerea catre mare si munte. Nu sunt afectati nici de costurile cu carburantii, nici de timp, nici de aglomeratie, stau in trafic ore bune, nici daca s-ar prabusi podul de la Cernavoda sau in drum spre Brasov, caderi de pietre sau surpari de tuneluri. Cei din mediul rural, masa de manevra a pe s e d elei sunt permanent tinuti in promisiuni, minciuni si manipulari. Ce este un i di ot u ti l ? Este acea persoana care isi joaca la jocuri de noroc banii, casa, sanatate, mariajul in speranta ca il prinde pe dumnezeu de picior. Asa si cu mediul rural, sunt tinuti pe perfuzii de promisiuni , unii mor asteptand, dar si morti voteaza pe s e d.
tinuti pe perfuzii e cacofonie
Mafiotii din politica actuala a Romaniei ,uita de AUR al mdoilea partid politic dupa PSD votat de eomani , pt. ca le este frica sa nu isi piarda pozitiile lor la osul inca de ros .Dar de ce le este frica tot nu vor scapa ,li se apropie sfarsitul si toti care si-au batut joc de tara si romani ,vor raspunde penal,nu scapa nimeni !
AUR este și mai toxic decât PSD. Cred că ne vine sfârșitul la toți cu AUR la guvernare.
Deocamdată stăm pe perfuzii cu ceva bani europeni mai reușim să construim câte ceva.
Ați auzit vreo vorbuliță de la AUR despre situația justiției sau atragere de fonduri europene?
Cred că o să fim un stat gen China lui Mao.
În numele „patriotismului” și al unui naționalism prost înțeles o să ajungem în izolare totală.
doar gurnalisti., le mai trebuie cap, minte, inima si 7 ai.
”Vedem o majoritate care spune că trăiește bine sau foarte bine,” Traiesc bine sau f bine acea patura de cetateni gen IT-isti, si alte cateca categorii care nu au aproape nimic comun cu statul. Au salarii f mari iar inflatia si taxele impuse de Bolojan nu prea i-a afectat pana intr-acolo incat sa simta nesimtirea politicienilor, care vor cu tot dinadinsul sa scoata tara din criza pe spinarea prostilor…..din pacate. Sa fie acea patura de vreo 20-30%? O fi. Ceea ce a alimentat scarba iremediabila fata de politicieni este faptul ca nu prea poti interveni. NU cred ca nu-i va afecta si la alegerile viitoare, atat alegerile pt presedintie cat si parlamentare. NU pot crede ca aceasta batjocura se poate uita atat de usor. Sunt ultimele scursuri ale sociatetii. Ne-au dovedit-o din plin.
Tantalaul il punea pe Grindeanu, indiferent cu cine facea majoritate. Se lamureau toti cate parale face PSD. Dar cei mai multi primari si presedintii de cons.judetene sunt la PSD si ar fi pierdut mii de voturi la un nou mandat in deal.
Gargara fara sfarsit!Romanii se gandesc vara la vacante ,nu l-a politica,o activitate la marginea societatii,putem spune parazitara
Avem guvern,ce atata zbatere
” … nu exista impact concret asupra vietii oamenilor … ” , oooo , Doamne ultimele scumpiri : peste 20 % la apa si gunoi ( in feuda lui fritz , grindi si simonis ) .