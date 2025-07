Fifor încearcă să dreagă busuiocul, dar tot nu-i iese

Într-o intervenție la B1 TV, deputatul PSD Mihai Fifor a declarat că el crede că Ilie Bolojan a luat măsurile care trebuie pentru reducerea deficitului bugetar și s-a arătat convins că acesta știe ce face.

„În ceea ce mă privește, eu cred că este nevoie de aceste măsuri și chiar cred că premierul Bolojan știe ce face…”, a declarat deputatul.

Fifor nu ar fi de acord cu Bolojan, dar e foarte disciplinat și se aliniază deciziei majoritare din partid, chiar dacă vine în contradicție cu propriile-i opinii, explică deputatul.

”Să știți că sunt chestiuni pe care eu le-am sesizat și le-am criticat, așa cum este chestiunea legată de dascăli, cum a fost chestiunea cu CASS pentru mamele care sunt în îngrijirea copilului sau pentru veteranii de război sau pentru cei care au fost persecutați politic. Dar aceasta este opinia mea, punctul meu de vedere. Dincolo de faptul că mă exprim, sunt un om disciplinat de partid, care susține întotdeauna partidul și care odată ce ne aflăm într-o coaliție merge până la capăt fără probleme”, a explicat Mihai Fifor.

Întrebat despre votul pe care parlamentarii PSD îl vor da pe moțiunea de cenzură

În ceea ce privește moțiunea de cenzură depusă de AUR, Fifor a spus că se va vedea la ora 15.00, când documentul va fi supus votului.

Fifor a revenit însă ulterior precizând că votul va fi împotriva moțiunii de cenzură, fără să excludă nici posibilitatea unei abțineri.

Ce spunea Fifor săptămâna trecută

„Respect sau mai bine lipsă! Alegerea nu ne aparține. Când PSD a acceptat intrarea la guvernare în această formulă, am făcut-o pentru stabilitatea României. Am pus pe masă încrederea, buna-credință și disponibilitatea de a trece peste trecut – inclusiv peste jigniri, conflicte și divergențe profunde. Ne-am asumat greul. Ne-am ținut de cuvânt. Am presupus, poate naiv, că și ceilalți parteneri vor acționa la fel – cu respect, onestitate și loialitate față de înțelegerile din Coaliție. Ne-am înșelat”, scria Mihai Fifor pe Facebook.

„Primul pachet de măsuri pentru reducerea deficitului a inclus o serie de prevederi care nu au fost nici discutate, nici acceptate de PSD”, a continuat fostul ministru al Economiei.