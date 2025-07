Fifor, povești cu PNL și Albă ca Zăpada

Mihai Fifor spune că sprijinul PSD la guvernare vine doar dacă propunerile partidului sunt tratate cu seriozitate, dând totodată de înțeles că PNL-iștii nu-s atât de nevinovați de criza bugetară așa cum pozează.

„De fiecare dată, PSD a intrat la guvernare nu pentru aplauze, ci pentru a salva România din criză. Am preluat haos, găuri bugetare și administrații prăbușite după guvernările de dreapta. Nu ne-am plâns. N-am căutat vinovați. N-am arătat cu degetul. Am stabilizat și am reconstruit.

Dar dacă partenerilor noștri de coaliție le place atât de mult basmul cu Albă ca Zăpada cea imaculată, atunci e cazul să le spunem noi varianta reinterpretată corect a basmului. Că de n-ar fi, nu s-ar povesti!

În realitate, Albă ca Zăpada noastră nu era deloc atât de nevinovată, pe cum încearcă acum să pară. Știm toți, că atunci când piticii erau plecați la muncă, le-a cam golit cămara, le-a ipotecat gospodăria și le-a cam subțiat pușculița. Ba i-a și îndatorat până la adânci bătrâneți. Noi știm asta. Știu și piticii. Stie toată lumea. Așa că, dragă Albă ca Zăpada, dacă totuși vrei un final corect și fericit la acest basm politic pe seama românilor, hai să-ți spunem noi, PSD, cam ce direcții avem pentru al doilea pachet de măsuri”, a transmis liderul social-democrat, pe Facebook.