Furnizorul de petrol al României îi cere lui Putin pacea în Ucraina

Lui Vladimir Putin i se cere deseori să oprească războiul din Ucraina pe actuala linie a frontului. Această solicitare vine din partea aliaților occidentali ai Ucrainei. Rareori aliați ai Rusiei îi cer președintelui să oprească războiul. A făcut-o însă, în mod public, președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, pe 25 iulie, la Forumul de Cooperare Interregională Rusia-Kazahstan, la Omsk.

Ce a încercat Tokayev să obțină prin acest mesaj? Kazahstanul, care are o graniță comună cu Rusia de peste 7.000 de kilometri, este un partener strategic al Moscovei militar și economic. În plus, Tokayev a preluat puterea de la fostul regim al lui Nursultan Nazarbayev solicitând sprijinul Organizației Tratatului Colectiv de Securitate (condus de Rusia), la începutul anului 2022. A invocate ”amenințări teroriste” și a fost ascultat de Putin. Nu la fel a făcut Rusia la solicitarea Armeniei (în 2021 si 2022) în confruntarea cu Azerbaidjanul (despre ale cărei cauze Tokayev spune că sunt limpezi).

Tokayev nu înțelege cauzele războiului din Ucraina

”Cum putem ieși din această situație? Nimeni nu știe, pentru că există pozițiile ambelor părți. Dar, pe de altă parte, există acest moment și această posibilitate de a îngheța totul”, i-a spus Tokayev lui Putin, la summitul din Siberia. ”Este o rușine, mor tineri… Toate acestea trebuie oprite”. Tokayev i-a spus lui Putin că originile războiului ruso-ucrainean ”nu sunt complet de înțeles pentru mulți, inclusiv pentru noi”. El a afirmat că, originea războiului din Nagorno-Karabah, dintre Armenia și Azerbaidjan, era ”clară”, dar ”aici este foarte dificil de înțeles”. Tokayev a sugerat revenirea la acordurile de la Istanbul din 2022 și ”apoi continuarea drumului către pacea mult așteptată”.

Kazahstan, prins între Rusia și Occident

Liderul kazah a spus ca a primit ”numeroase semnale din Europa și SUA” în legătură cu războiul din Ucraina. Tokayev nu a precizat la ce state se referea. Afirmația arată că președintele kazah a fost însărcinat să transmită un mesaj, nu doar propria opinie. Inițiativa lui Tokayen de a-i da în mod public sfaturi lui Vladimir Putin în privința Ucrainei este cu atât mai remarcabilă cu cât liderul de la Astana știa că se expune la un refuz. În aceeași zi, Interfax îl cita pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului spunând că toata lumea știe condițiile Rusiei pentru încetarea războiului. ”Sunt clare. Totul se poate opri chiar azi, dacă regimul de la Kiev ia deciziile necesare”, a spus Dmitri Peskov. ”O înghețare a conflictului este imposibilă. Există o condiție primordială pentru noi – trebuie să ne atingem obiectivele”.

Petrolul din kazah, nou front al războiului din Ucraina?

Kazahstanul a fost atins de războiul din Ucraina acolo unde durerea economică este cea mai mare – exporturile de petrol (50-60% din totalul exporturilor kazahe), 30-40% din veniturile bugetare și 20% din PIB-ul țării. Odată cu exporturile kazahe de petrol au fost lovite și țările europene care depind de acest petrol, în special Germania, România, Italia. Circa 60% din necesarul de petrol al României este importat din Kazahstan.

Europa, dependentă de petrolul din Kazahstan via Rusia

Declarațiile lui Tokayev au venit la câteva zile după ce Astana a anunțat că întrerupe exportul de petrol spre Europa prin conducta Consorțiului Caspic (via Rusia) și apoi prin portul rus Novorosiisk. Prin această conductă trec 80% din exporturile de petrol kazah spre Europa. Există ruta alternativă a conductei Baku-Tblisi-Ceyhan. Este însă o rută costisitoare, pentru că presupune transportul petrolului cu nave pe Marea Caspică, până în Azerbaidjan. Terminalele kazahe din Novorossiisk au fost atacate constant de drone ucrainene. Războiul din Ucraina devine o problemă economică directă pentru Kazahstan. Inițiativa lui Tokayev poate fi văzută ca o încercare de înghețare a conflictului, pentru a proteja economia kazahă de noi lovituri asupra rutelor sale comerciale.

Atacurile ucrainene: carte de jucat și durere de cap pentru Putin

Pe 27 iulie, Kazahstanul a anunțat reluarea exporturilor de petrol pe ruta rusă. Dar vulnerabilitatea Kazahstanului și cea a multor tari europene a fost demonstrata. Pentru Rusia lui Putin, vulnerabilitatea exporturilor de energie din Asia Centrală și Azerbaidjan către Europa poate fi o carte de jucat. Continuarea războiului din Iran și afectarea capacităților de rafinare din Golf pot duce la o criză energetică în Europa. Rusia o poate amplifica în a doua jumătate a acestui an. Atunci, potențiala criză și obligațiile financiare față de Ucraina se vor suprapune și vor pune presiune asupra Europei.

Pe de altă parte, atacurile ucrainene cu drone afectează și economia Rusiei, iar presiunile asupra lui Putin cresc. Kazahstanul are influență limitată asupra Moscovei, dar politica sa echilibrată îi permite să se apropie de Occident sau China, fapt care ar atrage atenția Kremlinului. Criticile lui Tokayev arată neliniștea aliaților Rusiei și vulnerabilitățile relațiilor sale regionale. Iar aceeasi neliniște poate fi remarcată și la Moscova, unde unele cercuri economice și reprezentanți ai elitei ruse ar prefera înghețarea frontului. Rusia controlează deja aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, iar costurile războiului de uzură cresc disproporționat. Kremlinul respinge însă această variantă.