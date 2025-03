George Simion: Nu voi candida la postul de președinte al României

Președintele AUR, George Simion, a declarat, marți seara, că nu va candida la alegerile prezidențiale din luna mai, el adăugând că în continuare va face ‘ce zice domnul Călin Georgescu’ și a subliniat că, pe plan legislativ, începând de miercuri dimineață, partidele de opoziție suveraniste vor intra în grevă parlamentară.

‘Nu, nu voi candida la postul de președinte al României. Am candidat, am primit 1,3 milioane de voturi, Călin Georgescu a primit 2,1 milioane de voturi, urma să câștige al doilea tur de scrutin. Așa că decizia în acest moment este la domnul Călin Georgescu (…). Când oamenii votează pe cineva să-i reprezinte, trebuie ca acest lucru să se întâmple. De aceea eu voi face mai departe ce zice domnul Călin Georgescu și ce am vorbit luni cu domnul Călin Georgescu și cu doamna Ana Maria Gavrilă, nimic altceva. Mai sunt foarte puține zile până când se pot depune dosarele de candidatură. Nu vreau să stric unele știri false, care s-au perindat la unele posturi de televiziune, dar nu am complotat, nu am strâns, fără știrea domnului Călin Georgescu, semnături. Nu am făcut altceva decât să fiu corect față de propria conștiință, față de poporul român. Mai departe, vreau să fiu în continuare corect și nu mă voi da niciun pas, în stânga sau în dreapta, și rămân pe aceleași poziții’, a afirmat Simion, la Realitatea TV.

Liderul AUR a menționat că miercuri va susține o conferință de presă.

Întrebat ce va face în continuare, pe plan legislativ, Simion a afirmat că, începând de miercuri, partidele de opoziție suveraniste vor intra în grevă parlamentară.

‘Față de criza actuală, de mâine dimineață, noi, AUR, împreună cu celelalte partide suveraniste, intrăm în grevă parlamentară’, a mai afirmat George Simion.

Judecătorii Curții Constituționale (CCR) au respins marți, în unanimitate, contestația depusă de Călin Georgescu, fiind menținută decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii sale la alegerile prezidențiale din luna mai.

‘În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a respins contestațiile formulate împotriva deciziei Biroului Electoral Central nr.18D din 9 martie 2025 privind respingerea înregistrării candidaturii independente a domnului Călin Georgescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2025, precum și a semnului electoral. Hotărârile sunt definitive și se comunică Biroului Electoral Central’, a anunțat CCR, într-un comunicat de presă.