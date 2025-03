George Simion se apără: Nu am făcut niciun îndemn

Liderul AUR George Simion a declarat luni, despre dosarul de instigare deschis de Parchetul General, în urma afirmaţiilor sale, că este o încercare de a îl asocia pe el, care nu a fost acolo, cu vreo formă de violenţă, el precizând că acel clip video postat pe reţelele de socializare l-a şters voluntar, după ce a auzit de decizia CNA.

Simion a fost întrebat luni cum comentează faptul că Parchetul General a deschis dosar penal in rem pentru instigare, după declaraţiile sale, în urma protestului de duminică, ”Încercare de a mă asocia pe mine, care nu am acolo şi e evident cine este responsabil pentru violenţe, să mă asocieze pe mine cu vreo formă de violenţă. CNA-ul, dacă are vreo solicitare, cred că acum o oră şi jumătate a solicitat să fie acel clip pus pe Facebook şi Tik Tok să fie şters, am aflat din presă, m-am conformat şi l-am şters eu, voluntar”, a spus Simion.

Întrebat dacă ar repeta acel îndemn, Simion a spus: Nu am făcut niciun îndemn. (..) Eu am spus că trebuie identificaţi aceşti autori ai loviturii de stat şi trebuie să fie traşi la răspundere, conform normelor legale, pentru că ei nu respectă democraţia şi trebuie să vedem cine a dat ordin, pentru ca membrii CCR să voteze în felul acesta, să o respingă pe doamna Şoşoacă, să anuleze alegerile, cine a dat ordin în BEC să se trezească la conştiinţă… Trăim în plină lovitură de stat”, a mai spus Simion.

”Domnul preşedinte fost Klaus Iohannis, premierul actual Marcel Ciolacu, în opinia mea sunt coautorii principali ai loviturii de stat. În spate, stă o imixtiune groaznică a puterii executive, cu puterea judecătorească şi cu servicii secrete”, a adăugat el. Despre prezenţa la protest a trei parlamentari AUR, George Simion a spus că este vorba de ”o manifestaţie paşnică care a fost transformată, de instigatori”. ”Unii bănuim că ar fi parte unui plan standard folosit de forţele de ordine, de regulă în jurul orei 23.00, de instigatori, pentru a deturna un miting paşnic, că n-aveau ce face 300-400 de oameni câţi erau acolo”, a explicat Simion.

După decizia BEC de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu, Simion a afirmat, într-o înregistrare postată pe pagina sa de Facebook, că ”cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.

Parchetul General anunţă, luni, că a deschis dosar penal in rem pentru instigare.