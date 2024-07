Giovanni Becali, atac la Iordănescu pentru selecția de la EURO 2024

De acum gata, după 910 zile în care naționala României l-a avut ca selecționer pe Edi Iordănescu acesta a decis să nu mai continue, deși președintele FRF, Răzvan Burleanu, a făcut tot ce se putea pentru a-l determina să meargă înainte.

Dar la final a trebuit să respecte decizia lui Iordănescu Junior.

Care a avut dreptate afirmând că și după rezultatele pozitive de la turneul final al EURO a continuat să fie ținta unor atacuri, inclusiv venite de la oamenii din lumea sportului rege. Ultimul pe lista celor care au ceva de spus la adresa selecției făcute la EURO este agentul Giovanni Becali, nemulțumit de faptul că Edi a avut un singur jucător de regula U21 în cei 26 de membri ai lotului. Giovanni s-a dezlănțuit, având dreptate, pe această temă la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

”Ai văzut vreun jucător, în afară de Drăgușin care e bine ancorat la Tottenham, de 17, 18, 19 ani care putea să joace și el 10 minute la un Campionat European?

Mutu și Chivu la Campionatul European din Belgia și Olanda, din 2000, au jucat câte o repriză. Chivu a dat și gol din centrare de pe stânga. Și au plecat imediat. Noi la acest Campionat European am avut un Under?

Dacă Munteanu tot a fost golgheter aici în campionatul românesc, cu Farul a devenit campion, jucătorul Fiorentinei, de ce îi mai iau pe Alibec și pe Pușcaș? De ce nu-l iau pe el rezervă și să-l debutez. Măcar ăsta, nu zic de alți tineri de la Under care ar fi meritat să fie acolo ca rezerve”.

Un atac perfect pentru contestatarul cel mai aprig al utilizării regulii U21 în SuperLigă, patronul FCSB, Gigi Becali. România, țară care are ceva ani de când s-a implementat obligativitatea folosirii în meci a minim un fotbalist U21, a avut un singur jucător la EURO, în timp ce Georgia s-a bazat pe mai mulți jucători din lotul de la EURO U21 iar alte țări au avut minim doi jucători foarte tineri, vezi cazul campioanei Europei, cu Lamine Yamal, sub 17 ani la startul competiției și Nico Williams, 19 ani.