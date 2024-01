Globurile de Aur. Oppenheimer, premiul pentru cel mai bun film

Povestea savantului J. Robert Oppenheimer şi a rolului său în construcţia primei bombe atomice a primit Globul de Aur la categoria cel mai bun film-dramă, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.

Filmul „Oppenheimer”, în regia lui Christopher Nolan, cu Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon şi Robert Downey Jr. în distribuţie, a confirmat statutul de favorit, câştigând şi premiile pentru regie (Nolan), actor în rol principal (Murphy) şi respectiv cel mai bun actor în rol secundar (Downey Jr.).

La această categorie au mai fost nominalizate filmele „Anatomy of a Fall”, „Killers of the Flower Moon”, „Maestro”, „Past Lives” şi „The Zone of Interest”.

Anul trecut premiul pentru cel mai bun film-dramă a revenit producţiei „The Fabelmans”.

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.

După reforme adoptate pentru a răspunde acuzaţiilor de rasism şi corupţie, organizatorii Globurilor de Aur au mizat pe duo-ul „Barbie” şi „Oppenheimer” pentru a reda strălucirea acestor premii, la ceremonia care a avut loc duminică seară, relatează AFP.

Considerate o trambulină către premiile Oscar, Globurile de Aur au fost subminate în ultimii ani de scandaluri şi de erodarea publicului lor.

Cu noi proprietari şi noi votanţi, aceste premii caută să se relanseze. „Globurile (de Aur) au parte de un nou început”, a dat asigurări pentru AFP producătorul premiilor, Glenn Weiss.

Boicotate de elita de la Hollywood şi lipsite de difuzarea televizată în 2022, apoi ocolite de mai multe celebrităţi anul trecut, Globurile de Aur vor să pună capăt trecutului nefericit.

Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), aflată la originea acestor premii şi subminată de scandalurile de corupţie şi rasism, a fost dizolvată.

Noua organizaţie a diversificat juriul, invitând critici din întreaga lume. Suficient pentru a convinge postul american CBS să transmită duminică cea de-a 81-a ceremonie.

Prezenţa sau absenţa oaspeţilor va spune dacă Hollywoodul este într-adevăr pregătit să întoarcă pagina.

Organizaţia a sperat la un interes renăscut pentru covorul său roşu, după dubla grevă a actorilor şi scenariştilor care a paralizat industria timp de şase luni.