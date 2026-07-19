Hotelurile din Franța și taxa despre care puțini români știu

Abia ce a trecut Ziua Națională a Franței, dar apetitul românilor pentru vizitele în Hexagon nu s-a potolit. Atenție, însă! Dacă vă bate gândul de același lucru, trebuie să țineți cont de noul obicei din multe hoteluri franțuzești: taxarea separată a curățeniei.

Tot mai multe astfel de unități de cazare taxează separat curățenia camerei – un serviciu care, tradițional, era inclus în prețul cazării. Fenomenul este alimentat de costuri crescute, lipsă de personal și externalizarea masivă a serviciilor de housekeeping, confirmată de mai multe rapoarte oficiale.

De ce a apărut această practică?

Costurile uriașe ale housekeepingului în Franța

Potrivit Baromètre de la propreté hôtelière 2026 realizat de INH, proprietarii de hoteluri se confruntă cu costuri de personal care ajung la 35–45% din cifra de afaceri. De aceea, 80% dintre hoteluri externalizează curățenia pentru a reduce cheltuielile cu până la 30%. Această externalizare transformă curățenia dintr-un serviciu standard într-unul „opțional”, facturat separat.

Criza economică din sectorul hotelier francez

Un raport amplu despre starea industriei hoteliere franceze arată că între 2019 și 2024 au dispărut 1.100 de hoteluri. De asemenea, segmentul economic (1–2 stele) a suferit scăderi de până la 9,2% în gradul de ocupare. Costurile de operare au explodat, iar hotelurile mici nu mai pot susține serviciile tradiționale fără taxe suplimentare .

Presiunea pe firmele de curățenie

Sectorul de cleaning din Franța, care deservește și hotelurile, a raportat în 2025 o scădere a profitabilității: 44% dintre companii au avut pierderi. Plus că și costurile salariale au crescut semnificativ. Acest lucru se reflectă direct în prețurile percepute hotelurilor, care transferă costurile către turiști .

Cum se manifestă „taxa de curățenie” în practică

-Curățenia zilnică nu mai este inclusă în prețul camerei.

-Schimbarea prosoapelor sau a lenjeriei devine „serviciu extra”

-Curățenia completă poate costa între 10 și 30 de euro pe zi, în funcție de hotel.

-Unele unități oferă curățenie gratuită doar la plecare, nu și pe durata sejurului.

Această fragmentare a serviciilor este confirmată de tendințele din sectorul de curățenie unde externalizarea și tarifarea separată a serviciilor au devenit normă în ultimii ani, conform analizei AURIS Finance din 2026. Aceasta arată că hotelurile și companiile sunt obligate să facă „arbitraje bugetare stricte” din cauza creșterii costurilor operaționale .

De ce este problematic pentru turiști

Cea mai mare problemă pe care o reclamă turiștii este aceea că nu sunt anunțați înainte de a rezerva. De aceea, mulți se bucură de aparentul cost redus al prețului la hotel, dar apoi constată că trebuie să achite și curățenia. In plus, dacă turiștii nu plătesc suplimentar, camerele pot rămâne necurățate zile întregi.

Cum se pot proteja turiștii

Dacă iei în calcul să mergi și tu vara asta în Franța în vacanță, dar nu vrei să fii taxat suplimentar neanunțat, ai grijă și:

-Citește recenziile recente – turiștii menționează frecvent aceste taxe.

-Verifică secțiunea „facilități incluse” înainte de rezervare.

-Caută termeni precum optional housekeeping, eco-cleaning policy, paid cleaning service.

-Întreabă direct hotelul înainte de check-in.

-Evită unitățile care nu comunică transparent serviciile incluse.

Pentru românii care călătoresc în Franța, regula e simplă: verifică înainte, întreabă direct și evită hotelurile care transformă curățenia într-un serviciu premium.