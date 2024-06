Iohannis, ”pe-nțelesul” românilor. Poftiți la vot!

Preşedintele Klaus Iohannis i-a îndemnat duminică pe români să meargă la vot, punctând că este o zi importantă.

„Eu am votat şi vă invit pe toţi să poftiţi la vot. Este extrem de important”, a spus şeful statului, după ce şi-a exercitat opţiunea electorală.

Preşedintele Iohannis a subliniat importanţa alegerilor pentru Legislativul European, respectiv autorităţile locale.

„Este o zi importantă astăzi, o zi în care alegem pe cei care care conduc comunităţile în care trăim şi îi alegem pe cei care ne reprezintă în Parlamentul European”, a evidenţiat el.

Preşedintele Iohannis a votat la o secţie de la Liceul „Jean Monnet” din Bucureşti.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, la ieşirea de la urne, că alegătorii stabilesc duminică cât de funcţională va fi democraţia în România.

„Astăzi este ziua în care ei (cetăţenii) stabilesc cât de funcţională va fi democraţia în România. Dacă rezultatul va fi dincolo de votul pentru actuala putere şi o opoziţie puternică înseamnă că echilibrul democratic se va putea menţine în România şi lucrurile vor merge bine”, a afirmat Băsescu.

Întrebat dacă a fost dificil să voteze cu cinci buletine, el a răspuns: „Am făcut lucruri mult mai grele. Spre exemplu: am trecut (…) prin incendiul propriei nave, am trecut prin furtună, am trecut prin zonă de război. Ce, mă încurc în cinci buletine?”.

Ligia Decu, într-o Românie ”educată”

Comunităţile locale au un rol esenţial în a asigura bunăstarea şi siguranţa şcolilor, iar Uniunea Europeană are un rol hotărâtor în susţinerea financiară şi prin bune practici a modernizării sistemului de învăţământ, a afirmat, duminică, ministrul Educaţiei, Ligia Deca.

Deca a îndemnat tinerii să meargă şi să voteze pentru a avea un viitor aşa cum şi-l doresc.

„Se spune că viitorul unei ţări va depinde de cum reuşim să preţuim şi dezvoltăm şcoala. Iar tinerii ştiu ce îşi doresc de la educaţie. Îndemnul meu: mergeţi la vot! Este nu doar modul în care puteţi influenţa luarea deciziilor la nivel înalt, ci, mai ales, modul în care arătaţi că vă pasă şi că înţelegeţi rostul votului în a sprijini educaţia! Comunităţile locale au un rol esenţial în a asigura bunăstarea şi siguranţa şcolilor, iar Uniunea Europeană are un rol hotărâtor în susţinerea financiară şi prin bune practici a modernizării sistemului de învăţământ. Îmi doresc, aşa cum am mai spus, să văd lumea transformată de spiritul vostru critic constructiv. Şi este nevoie ca asta să se manifeste şi la vot! Implicaţi-vă, pentru un viitor aşa cum vi-l doriţi”, a scris Deca, pe Facebook.