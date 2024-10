Israelul provoacă furie cu noua sa decizie

Parlamentul din Israel a votat luni cu o majoritate covârşitoare în favoarea unui proiect de lege care interzice activităţile Agenţiei ONU pentru refugiaţi palestinieni (UNRWA) pe teritoriul Israelului, provocând proteste la nivel internaţional, relatează marţi AFP.

Israelul acuză UNRWA, principalul furnizor de ajutor umanitar în Fâşia Gaza, că în cadrul său ar infiltraţi membri ai grupării islamiste palestiniene Hamas şi că mai mulţi angajaţi ai acesteia ar fi fost implicaţi în atacurile de la 7 octombrie 2023.

UNRWA a denunţat o măsură „scandaloasă” împotriva sa, fiind principalul actor al operaţiunilor umanitare în Fâşia Gaza, asediată şi devastată de peste un an de războiul dintre Israel şi Hamas.

Textul, care interzice „activităţile UNRWA pe teritoriul israelian”, inclusiv în Ierusalimul de Est, a fost aprobat de Knesset cu 92 de voturi pentru şi 10 împotrivă.

Un al doilea text, de asemenea adoptat cu majoritate de voturi (89 pentru şi şapte împotrivă), interzice oficialilor israelieni să lucreze cu UNRWA şi angajaţii acesteia, ceea ce ar urma să perturbe considerabil activităţile agenţiei ONU, în timp ce Israelul controlează strict toate intrările de transporturi cu ajutor umanitar spre Gaza.

Cele două legi vor intra în vigoare la 90 de zile de la adoptare, potrivit Knesset-ului.

Şeful UNRWA, Philippe Lazzarini, a denunţat această interdicţie, care „creează un precedent periculos” şi va „agrava suferinţele palestinienilor”.

UNRWA, creată de Adunarea Generală a ONU în 1949, gestionează în special centre de sănătate şi şcoli în Gaza şi Cisiordania. Oferind adăpost, hrană şi îngrijiri de bază, agenţia ONU este considerată „coloana vertebrală” a ajutorului pentru Gaza, care se află în pragul unei catastrofe umanitare.

Dacă această interdicţie este pusă în aplicare, „este un dezastru, în special din cauza impactului pe care îl va avea probabil asupra operaţiunilor umanitare din Gaza şi mai multe părţi din Cisiordania”, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a agenţiei, Juliette Touma.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat însă că Israelul este „gata” să „colaboreze cu partenerii săi internaţionali” pentru a continua „să faciliteze ajutorul umanitar pentru Gaza într-un mod care să nu-i ameninţe securitatea”.

Chiar înainte de vot, Statele Unite s-au declarat „foarte îngrijorate” şi „au cerut guvernului să nu aprobe” aceste legi, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, care a reiterat rolul umanitar „crucial” al UNRWA în Gaza.

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a denunţat o decizie „intolerabilă” care va avea „consecinţe devastatoare”. „Încalcă obligaţiile şi responsabilităţile Israelului”, a adăugat el, subliniind că „UNRWA este un colac de salvare de neînlocuit pentru poporul palestinian”.

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer s-a declarat „profund îngrijorat”, în timp ce Germania „a criticat ferm” această decizie a parlamentului israelian.

Irlanda, Norvegia, Slovenia şi Spania, patru ţări care au recunoscut statul Palestina, au „condamnat” aceste legi într-un comunicat comun, considerând activitatea UNRWA „esenţială şi de neînlocuit”.

De partea palestiniană, Hamas a denunţat o „agresiune sionistă”, în timp ce aliatul său Jihadul Islamic a condamnat „o escaladare a genocidului” în rândul populaţiei.

Preşedinţia palestiniană a apreciat, la rândul său, că aceste legi confirmă „transformarea Israelului într-un stat fascist”.

Consiliul de Securitate al ONU, inclusiv Statele Unite, aliat istoric al Israelului, au avertizat guvernul israelian împotriva acestor legi.

„Statul Israel are dreptul şi datoria, ca stat suveran angajat în supravieţuirea sa, să lupte împotriva ameninţărilor, inclusiv a celor care există pe teritoriul său”, a declarat după vot deputatul Yuli Edelstein, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe şi Apărare din parlamentul israelian.

