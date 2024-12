Lasconi: Ei încearcă să mintă până la alegerile prezidenţiale

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a apreciat, vineri, că partidele care negociază formarea guvernului intenţionează să amâne măsurile pentru reducerea cheltuielilor până la alegerile prezidenţiale, iar apoi să introducă măsuri de austeritate „foarte mari”.

Ea a declarat, la Digi 24, că actualul guvern ar fi trebui să adopte „ordonanţa trenuleţ” pentru reducerea cheltuielilor.

„Acea ordonanţă (ordonanţă trenuleţ pentru reducerea cheltuielilor, n.r.) trebuia să o dea acest guvern încă în funcţie, iar ceilalţi parteneri au cedat. Trebuia să fie responsabilitatea guvernului Ciolacu. Pe 21 noiembrie domnul Ciolacu spunea că are schiţa de buget pe 2025. Noi, de când am început negocierile, am tot spus: ‘Arătaţi-ne bugetul’, pentru că ştiam că se pregătesc măsuri foarte grele. Părerea mea este că ei încearcă să mintă românii până la alegerile prezidenţiale şi după alegerile prezidenţiale să înceapă măsuri de austeritate foarte mari. (…) În comunicatul pe care l-au dat împreună, fără USR – atunci când am venit pe la jumătatea discuţiei la negocieri, pentru că am aflat de la televizor – scria negru pe alb ‘Nu mărim cheltuielile’. Şi o să se mărească cheltuielile. ‘Nu mărim taxele’. Şi o să se mărească, o să vedeţi asta. Doar că, din discuţiile pe care le-am avut, se doreşte ca până la prezidenţiale să nu fie nişte măsuri foarte clare”, a spus Lasconi.

Ea a subliniat că reducerea cheltuielilor nu trebuie să vizeze sistemul de educaţie sau pe cel de sănătate.

Lasconi a menţionat că PSD ar mai fi invocat în timpul negocierilor varianta intrării în opoziţie.

„Bomba de ieri era de fapt o petardă eşuată, pentru că ei au mai folosit asta la negocieri. (…) Noi ne dorim să fim la guvernare. Ei nu ne doresc pe noi. Bineînţeles că ei o să spună exact invers. (…) Cele opt puncte pe care noi le-am printat şi le-am dus la Guvern nu erau o premieră. Noi am discutat inclusiv din prima zi de negocieri, am discutat despre aceste puncte, doar că eu nu am putut să vocalizez despre asta, pentru că nu o să mai negocieze nimeni vreodată în viaţă cu mine. Nu poţi să dai din casă”, a spus lidera USR.

Elena Lasconi şi-a exprimat convingerea că celelalte partide care negociază formarea coaliţiei nu îşi doresc ca USR să facă parte din viitorul Executiv. Ea a mai spus că PSD şi PNL au guvernat deja de două ori împreună şi că „le place foarte mult” acest lucru.

„Eu consider deja că PNL-ul este pesedizat. (…) Domnul Bolojan cred că este acum preşedintele interimar al PNL pentru că l-am ajutat. Am fost primul politician care a vorbit deschis despre faptul că eu consider că domnul Bolojan ar putea să fie un prim-ministru foarte bun. Cred că ştie multă lume că Iohannis nu îl agreează pe domnul Bolojan. Şi probabil că acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla în ‘era Iohannis’ care văd că încă continuă – nu ştim cât o să mai continue – dar cred că l-am ajutat”, a spus Lasconi.

Lidera USR a mai precizat că joi l-a sunat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, şi că au convenit să aibă o nouă discuţie, dar că acest lucru nu s-a întâmplat.

„Eu cred că este un balet, pentru că domnul Ciolacu a mai spus în timpul negocierilor de vreo trei ori, către noi, că o să treacă în opoziţie. Şi eu i-am spus să încerce să nu mă intimideze, pentru că noi ştim foarte bine că primarii PSD depind de conducta de bani de la Guvern”, a mai declarat Lasconi.