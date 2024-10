În zilele noastre, este absolut firesc să ai o echipa favorită din România și una mare, ca Barcelona, Juventus sau Manchester United din străinatate.

Însa lucrurile nu au stat mereu la fel; pe vremuri, la putere, erau echipele de cartier care erau parte din comunitate și erau susținute necondiționat. Iar daca echipa ta se numea Rayo Vallecano de exemplu, era clar, asta era singura ta echipa; in inima ta de fan de fotbal, nu mai era loc pentru nimeni altcineva.

O echipa infintata intr-un simplu apartament

Rayo Vallecano, unul dintre cluburile de fotbal emblematice ale Madridului, a fost fondat la 29 mai 1924, in cartierul Vallecas, de un grup de localnici, mari fani ai sportului rege. Initiativa a venit de la Julian Huerta, un locuitor pasionat de sport, care a dorit sa creeze o echipa care sa devina mandria cartierului si sa se bata cu mandrie si curaj cu Atletico sau Real.

De la inceput, Rayo Vallecano s-a identificat ca o echipa de cartier, avand o legatura stransa cu comunitatea locala. Vallecas, un cartier muncitoresc si modest al Madridului, si-a gasit in Rayo un simbol al rezilientei si al spiritului de lupta. Clubul a inceput prin a juca in ligile regionale, iar culorile alb-rosii ale echipei au fost alese pentru a reflecta pasiunea si determinarea locuitorilor din Vallecas.

Pana in 1950, Rayo Vallecano a avut un parcurs modest, evoluand in ligile inferioare ale fotbalului spaniol. In 1949, a obtinut prima sa promovare in Tercera Division, al treilea esalon fotbalistic din Spania la acea vreme. Acest succes a consolidat pozitia clubului in inima suporterilor sai si a pus bazele unei istorii de durata.

River Plate de Spania-Madrid

În anul 1949, Rayo Vallecano a inceput o colaborare unica cu clubul argentinian River Plate. Aceasta lucru a fost initiat pentru ca la acea vreme echipa argentiniana avea o influenta puternica asupra fotbalului mondial. Astfel, Rayo a obtinut acordul de a purta tricouri cu acelasi design, insemne si dungi diagonale rosii ca cele ale lui River Plate, simbolizand atat un omagiu adus clubului sud-american, cat si o dorinta de a-si intari imaginea de echipa darza si luptatoare.

Dupa aceasta schimbare, Rayo Vallecano a continuat sa evolueze in ligile inferioare, dar a inceput sa faca progrese semnificative. In anii ’70, clubul a obtinut primele sale promovari in La Liga, prima liga spaniola, ceea ce a marcat o ascensiune semnificativa in istoria sa. Cele mai bune clasari in La Liga au fost in anii ’90, cand Rayo a reusit sa termine sezonul 1999-2000 pe locul 9.

Printre cei mai celebri jucatori care au evoluat la Rayo Vallecano se numara Hugo Sanchez, legendarul atacant mexican, care a jucat aici dupa ce si-a incheiat cariera la Real Madrid.

De la desființare la o echipă respectată în La Liga

În anii 2000, Rayo Vallecano a traversat perioade pline de fluctuatii, de la momente de glorie la crize financiare care au amenintat insasi existenta clubului. La inceputul anilor 2000, Rayo a continuat sa fie o prezenta constanta in La Liga, insa dificultatile financiare si lipsa de investitii au dus la retrogradari succesive si la o perioada de declin.

Cu toate acestea, Rayo Vallecano a reușit să se ridice și să rămână competitivă, în ciuda provocărilor financiare și sportive. De multe ori, echipele de cartier, precum Rayo, pot fi surprize plăcute pentru pariorii care caută cota 2 și rezultate neașteptate. Performanțele echipelor precum Rayo demonstrează că, în fotbal, orice este posibil, iar pariorii pasionați știu că, uneori, cota 2 poate aduce câștiguri frumoase dacă mizezi cu încredere.

Clubul a fost aproape de desființare în 2011, dar a renascut spectaculos sub alta conducere si cu alti finantatori, revenind in La Liga si reusind sa se mentina in prima liga spaniola in anii urmatori.

Unul dintre cele mai notabile momente din istoria recenta a clubului a fost participarea in Cupele Europene in sezonul 2000-2001, cand Rayo a ajuns pana in sferturile de finala ale Cupei UEFA, fiind eliminata de Deportivo Alaves. Aceasta performanta a adus un val de popularitate si recunoastere pentru Rayo Vallecano, consolidandu-i reputatia si pe scena internationala. Iar acest lucru a fost posibil doar datorita faptului ca este o echipa in adevaratul sens al cuvantului ce reprezinta un cartier si care nu are aspiratii de a cuceri toti fanii din Spania sau Europa.

Printre jucatorii celebri care au evoluat la Rayo se numara Diego Costa, care a debutat aici inainte de a deveni o vedeta la Atletico Madrid si Chelsea. De asemenea, Radamel Falcao, unul dintre cei mai cunoscuti atacanti ai generatiei sale, a jucat pentru Rayo Vallecano in 2021-2022, aducand o expunere internationala considerabila clubului. În aceasta vară, clubul din cartierul Vallecas a semnat cu James Rodriguez, jucator care nu mai are nevoie de nici o prezentare.

La 100 de ani de la infintare, Rayo Vallecano este o certitudine, o echipa respectata in La Liga, recunoscuta pentru spiritul sau aproape unic in Europa si pentru legatura puternica cu locuitorii din Vallecas.