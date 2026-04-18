Grindeanu nu-l vrea pe Simion. Cele două scenarii PSD după debarcarea lui Bolojan

„A fost un demers necesar şi este în continuare un demers necesar această consultare pe care o facem, care se va încheia luni cu un vot pe care îl vom da în cadrul Consiliilor Politice Judeţene şi Consiliului Politic Naţional, şi unde vom alege drumul pe care Partidul Social Democrat va merge în perioada următoare”, a declarat liderul PSD Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Timişoara, conform news.ro.

Sorin Grindeanu e de părere că lucrurile nu pot continua la fel cum merg acum, sub guvernarea lui Bolojan.

„În acest moment, e cât se poate declar că există o direcţie pe care Partidul Social Democrat va merge şi anume e evident că aşa cum suntem acum, în situaţia în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a spus că le-a prezentat colegilor toate scenariile posibile în cazul acestui vot, astfel încât votul să fie unul informat. Acesta face apel la responsabilitate.

„Am prezentat toate scenariile posibile. Această prezentare a fost detaliată, astfel încât toţi cei care vor vota să voteze în cunoştinţă de cauză, într-un mod raţional, într-un mod lucid şi nu emoţional. E o perioadă în care e foarte multă emoţie în politică, nu despre asta e vorba la votul nostru de luni. Noi trebuie să votăm, aşa cum am spus, lucid, raţional, să alegem potrivit pentru români. Pentru că suntem, în continuare, cel mai important partid din România, cel mai important partid din Parlamentul României şi asta ne dă o responsabilitate pe care o înţelegem şi o respectăm”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: Nu minoritar. Nu AUR

Șeful PSD a vorbit, conform știripesurse, despre procesul prin care partidele ar trebui să treacă în cazul în care se decide debarcarea lui Bolojan. Acesta a spus că normal ar fi ca președintele Nicușor Dan să cheme formațiunile parlamentare la consultări.

„În primul rând, haideți să trecem de prima etapă. Prima etapă din perspectiva PSD este votul de luni și după aceea cred că etapa normală este să fim chemați de președinte al Cotroceni și să vedem ce va spune președintele, să vedem cu ce soluție vine fiecare.

Nu vreau să fac speculații, nu vreau să vorbesc despre premier tehnocrat, despre variante de Guvern. În schimb, dacă se dorește păstrarea actualului protocol, atunci PNL va trebui dea premierul.”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a prezentat cele două scenarii pe care le ia în calcul PSD. Fie se păstrează o Coaliție pro-europeană, fie social-democrații fug în opoziție, explică șeful partidului. Grindeanu a exclus o alianță cu AUR, în ciuda faptului că Simion era cazat chiar în hotelul în care șeful PSD făcea declarația.

„Luni, vom avea acest referendum intern. După acest vot vom intra într-o nouă realitate politică, o realitate care trebuie clarifcată cât de se poate de rapid. PSD nu va susține un Guvern minoritar! PSD nu va face un Guvern cu AUR. PSD ori intră în opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană! Alte variante nu există.”

Liderul AUR, George Simion, este la Timișoara. Acesta a trecut „întâmplător” pe la hotelul în care social-democrații din Banat, în frunte cu liderul național al partidului, Sorin Grindeanu, se întâlnesc pentru a discuta soarta Guvernului Bolojan. Simion susține că are planificată șederea de mai mult timp, fiind naș la un eveniment din oraș.

Reporterii Antena 3 CNN au vorbit cu George Simion în recepția hotelului. Acesta susține că apariția sa în recepția hotelului este ceva „întâmplător”. La ceva vreme după Simion a apărut la hotel și Sorin Grindeanu. Întrebat despre prezența liderului AUR la hotel, șeful PSD a răspuns scurt. „Foarte bine. Bravo lui. Ce să facem?”

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier, conform surselor Cotidianul. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de ore pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.

Totuși, un astfel de scenariu aruncă în brațele lui Ilie Bolojan cărțile politice. Premierul poate decide să nu plece și să continue cu un executiv interimar pentru teoretic maxim 45 de zile, o mișcare prin care Bolojan să se spele pe mâini de responsabilitatea plecării de la guvernare. Mai mult, istoric, executive românești au rămas și peste termenul de 45 de zile, deci „domnia” lui Bolojan ar putea să se extindă.