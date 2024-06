Liberalii nu exclud ieșirea de la guvernare

Liderii PSD și PNL se reunesc marți, din nou, pentru a stabili data alegerilor prezidențiale. „Nu cred că plecăm la discuții cu ideea de a pleca de la guvernare, dar nimic nu e exclus”, a ținut să precizeze Daniel Fenechiu, liderul senatorilor liberali în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV. Fenechiu a mai afirmat că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu (PNL), nu poate propune Hotărârea de Guvern privind scrutinul, strict la cererea premierului PSD Marcel Ciolacu, dacă nu există în prealabil un acord în coaliție.

„Fiind într-o coaliție, Cătălin Predoiu știe că toate deciziile importante se iau în coaliție, prin consens. Dacă azi se vor înțelege și vor ieși de acolo cu datele agreate, sigur că Predoiu va propune Hotărârea de Guvern. Nu cred că dl Predoiu va respecta o directivă (a premierului PSD Marcel Ciolacu) în lipsa unui vot în coaliție, în lipsa unei decizii în coaliție.

E foarte adevărat că, instituțional, fiecare ministru trebuie să asculte de prim-ministru, însă prim-ministrul nu poate lua decizii de capul lui într-un guvern de coaliție”, a explicat Daniel Fenechiu în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Întrebat dacă e adevărat că, în fapt, vor mutarea mai târziu a prezidențialelor ca să aibă mai mult timp să-i crească notorietatea liderului lor, Nicolae Ciucă, în perspectiva prezidențialelor, Daniel Fenechiu a răspuns: „Nicolae Ciucă n-a declarat niciodată că va candida la prezidențiale. Singurul gest pe care l-a făcut care ar putea să aibă o conotație e campania publicitară pentru romanul domniei sale, „Un ostaș în slujba țării”. Deci e un semnal care a fost transmis în spațiul public. Ciucă nu are cum să fie sub PNL, PNL are un scor politic de 30% verificat la ultimele alegeri, are aproape 1.200 de primari și, din punctul ăsta de vedere, nu se discută intrarea lui Ciucă în turul 2. Odată intrat în turul 2, e președintele României, că românii votează dreapta. Deci nu avem această problemă”.