Lider AUR. ”Eu nu cred că suntem atât de geniali„

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, nu consideră că cifrele date de sociologi sunt reale. Acesta spune că AUR nu este ”atât de genial„ și că potențialul de creștere este limitat.

„Zona politică este destul de împărțit în toată lumea. Atunci când există multe partide pe scena politică, fiecare votant are mai multe opțiuni de vot, deci de alegere. Și cum niciun partid politic, statistic, nu a reușit să ia peste 50% astăzi în România. Eu nu cred că suntem atât de geniali să luăm peste 50%”, a declarat Marius Lulea,la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”.

Potențialul de creștere a partidului AUR este limitat, cifrele se aplatizează

„Eu văd așa, a crescut AUR și la un moment dar se aplatizează. Sigur, celelalte scad. Dar asta înseamnă că vor apărea alte partide politice. Uitați-vă în ultimii 35 de ani, că aproape la fiecare ciclu electoral a apărut o formație de 15-20%. Acest comportament este unul repetitiv. Există o parte dintre români, care la modul general nu au încredere în sistemul de partide politice. Și noi facem parte din acel sistem, asta este”, a continuat Lulea.