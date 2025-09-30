Lider AUR. ”Eu nu cred că suntem atât de geniali„

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, nu consideră că cifrele date de sociologi sunt reale. Acesta spune că AUR nu este ”atât de genial„ și că potențialul de creștere este limitat.
„Zona politică este destul de împărțit în toată lumea. Atunci când există multe partide pe scena politică, fiecare votant are mai multe opțiuni de vot, deci de alegere. Și cum niciun partid politic, statistic, nu a reușit să ia peste 50% astăzi în România. Eu nu cred că suntem atât de geniali să luăm peste 50%”, a declarat Marius Lulea,la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”.
Potențialul de creștere a partidului AUR este limitat, cifrele se aplatizează
„Eu văd așa, a crescut AUR și la un moment dar se aplatizează. Sigur, celelalte scad. Dar asta înseamnă că vor apărea alte partide politice. Uitați-vă în ultimii 35 de ani, că aproape la fiecare ciclu electoral a apărut o formație de 15-20%. Acest comportament este unul repetitiv. Există o parte dintre români, care la modul general nu au încredere în sistemul de partide politice. Și noi facem parte din acel sistem, asta este”, a continuat Lulea.
Marius Lulea crede că AUR are mai degrabă 25% și că cifrele din sondaje ar ține de o strategie
„Au o strategie de comunicare pe George Simion și Conducerea Actuală a Partidului AUR, iar peste șase luni de zile să repete în mod constant: «Iată, AUR s-a prăbușit!».
Conform unui barometrului realizat de INSCOP Research, în perioada 1-9 septembrie, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, peste 40% dintre alegători ar vota cu AUR, 17,9% cu PSD, cu PNL ar vota 15,2%, cu USR – 12,8%, cu POT – 3,3% , cu UDMR – 4%, cu S.O.S. România – 2,8%, iar cu SENS – 2,1%.
#Virginiu
CORECT ! Vorba baiatului ala: „Eu brunet,tu blondina / Esti cireasa de pe amandina”.
Nu trebuie geniu ci șarm.
Aur are șarm.
Corect Lulea! Esti baiat inteligent ca toti auristii. Lasa-i pe ‘nicusori’ sa fie geniali. Sunt pompati cu IA fabricata dupa cea a etalonului lor.
Cine baga in seama minciunile securistice ale lui Stefureac. AUR/URA a intrat in Parlament cu 18% si intre timp a scazut pentru ca n-a facut ceva pentru Romania, numai pentru Rusia !
La hotzii si escrocherii suntem geniali……[R…]
ca tu
@Gigione
esti asa cum spui pt ca numai asa ai putut rationa…
daca ai fi urmarit niste tari precum Olanda ai fi descoperit cat de fragmentat sau din cate partidulete e format parlamentul si implicit guvernul…
s-a „incurajat” sa fie cat mai multe partide pt ca sa nu existe o majoritate si o stabilitate la guvernare…
cand ai sa ai firma ta si n-ai sa ravnesti la un loc in Parlament atunci sa-l judeci…el isi castiga painea fara sa ceara de la nimeni…NU E PARLAMENTAR e doar un lider…modest si rational…in schimb tu cu ”telectualul” esti oripilat…
Nu e nici o strategie, chiar o să vă prăbușiți. Nu peste șase luni ci din 2027. Dacă se termină războiul, chiar mai repede.
Măi, cum poți să ai niște fraze așa fracturate in formulare? Cică „zona politica este destul de împărțit în toată lumea”??? Whaat? Ce e asta? Ce mesaj transmite? „..”și la un moment dat dar se aplatizează”????… Băi băieți, sunteți zero !
sondajele ”il umfla” ca apoi sa spuna ca a scazut. in 2020 AUR la luat aprox. 10% ca partid nou si desi in 2024 si-a DUBLAT procentul la 20% toti jurnalistii spun ca au pierdut, iar nimeni nu a comentat ca PNL-ul de la 29% a ajuns la 14%, iar USR de la peste 20% sau 22% a ajuns la 12%…presa care vrea sa distruga imaginea spune au pierdut desi este singurul partid care a crescut…iar daca la urmatoarele va depasi 30% vor spune dinnou ca a pierdut pt ca vezi doamne sondajele spuneau 40 sau 50%…