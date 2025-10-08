Deputatul USR Cătălin Drulă, care şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, spune că PSD-ul este cel care face acest blocaj privind organizarea alegerilor în Capitală.
El armă că PSD-ului îi este frică că ar pierde aceste alegeri, altfel, le-ar organiza.
”Avem o lege care prevede că aceste alegeri trebuie organizate de urgenţă, în momentul vacantării poziţiei, în maximum 90 de zile. Faptul că nu există nişte sancţiuni nu e un motiv ca liderii statului român să nu respecte legea. Până la urmă, dacă noi, ca deminitari, ca lideri politici, nu dăm exemplu într-un stat de drept, că suntem primii care respectăm legea, cum putem să mai susţinem acest lucru în faţa cetăţenilor?”, a spus Cătălin Drulă, în emisiunea România Politică de la Prima News, despre blocajul din coaliţie privind organizarea alegerilor în Capitală.
Potrivit lui Drulă, PSD-ul este cel care face acest blocaj
”Cred că le e frică că ar pierde aceste alegeri, dacă le-ar câştiga, ar organiza alegeri”, a menţionat el, arătând că alegerile nu se organizează că vrea sau nu un partid. Drulă a mai spus că el nu ştie ca premierul Ilie Bolojan să nu vrea să organizeze alegerile.
”Înţeleg că este o amânare pentru lunea viitoare, când va avea loc o nouă discuţie. Premierul Ilie Bolojan, aşa cum am făcut şi eu, am depus un jurământ să respectăm legea. (..) Organizarea alegerilor nu este subiect de troc, ea este obligatorie într-o democraţie, este dreptul bucureştenilor să-şi aleagă primarul”, a conchis Drulă.
Cu ce rimeaza oare Drula? 😜
ce am mai ras,drula respecta legea.asta vrea sa ajunga primar sa invarta banii capitalei cum vrea muschiul lui.il doare pe el in cot de bucuresteni si de capitala.se viseaza alt nicusorist primar.doamne fereste ca numai nulitati avem in politica ,fara scoala ,fara viziune, banul sa iasa.
Nu se fac alegeri de frica sa nu-si puna rusii primar la Bucuresti! Sper ca CCR isi poate iar extinde puterile sa poata anula daca nu iese candidatul care trebuie.