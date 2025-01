Lidera AfD: Sclavii nu luptă

La scurt timp după ce Alternativa pentru Germania și-a găsit un aliat într-un membru al viitorului guvern american – Elon Musk -, copreședinta partidului, Alice Weidel, a oferit un interviu istoricului Sumantra Maitra, pentru The American Conservative.

Doamnă Weidel, într-un interviu recent pentru Bloomberg ați spus că sunteți o libertariană în ce privește taxarea și războiul din Ucraina. Cu toate acestea, sunteți considerată de extremă-dreapta în Germania, din cauza poziției privind imigrația și UE. Sunteți pentru a rămâne în UE sau pentru a părăsi UE, care aproape că nu se mai poate reforma?

Nici eu si nici partidul meu nu suntem de extremă-dreapta. În Germania, acesta este strigătul de luptă al stângii, care domină discursul public. Stânga nici măcar nu consideră că trebuie să aducă dovezi în sprijinul acestei acuzații. În ochii lor, tot ce nu le place este de ”extremă dreapta”.

Cât privește UE, este un calcul simplu. Germania nu are nevoie de UE pentru a supraviețui; reciproca nu este valabilă. Însă UE se comportă ca și cum ar fi valabilă. Acționează ca și cum germanii trebuie să lase deoparte interesele lor vitale, pentru a nu periclita ”proiectul european”. Este o distorsiune grotescă Fie UE învață să țină cont de interesele noastre naționale, fie va dispărea.

UE este cea care va decide cum se va comporta Germania. Însă un lucru este sigur: UE trebuie să renunțe la ideea că o Germanie puternica înseamnă o Uniune slabă și de aceea germanii nu trebuie să-și promoveze interesele naționale, pentru binele tuturor. Este o prostie. Suntem și vom rămâne pentru totdeauna în inima Europei. În momentul în care această inimă va înceta să mai bata, Europa va muri.

Copreședintele AfD, Tino Churpalla, a spus că Germania este forțată să urmeze interesul american și că NATO nu este o alianță în interesul Europei. În realitate, vedem că americanii nu vor sa mai finanțeze războiul din Ucraina, iar cei mai mulți europeni, de la țările baltice, Polonia, până în Marea Britanie și Franța, la fel și suprastructura UE, vor mai mult sprijin pentru Ucraina. Cum abordați această contradicție?

SUA sunt o superputere globală care și-a extins influența peste tot în lume. Este ceea ce numim imperiu. Însă este un imperiu ciudat: unul care conduce lumea de luni până miercuri, însă nu mai face asta de joi până duminică. Este o luptă continuă între expansioniști și izolaționiști, care se duce, probabil, de la declararea independenței SUA.

Pentru alte țări, în special pentru Germania, asta face ca lucrurile să fie dificile. Pe de o parte, America se plânge de politica energetică a Germaniei, care ar vrea să ajungă la o înțelegere cu Rusia. Cât de multă furie a generat în America construirea conductei Nord Stream. Cum de au îndrăznit germanii să facă asta! Încă ne amintim că președintele Biden l-a umilit pe cancelarul Scholz în ce privește Nord Stream. Ei bine, acest gazoduct a fost eliminat printr-un act de război. Faptul că actualul guvern german nu arată cu degetul asupra atacatorului spune multe. Asta vrea SUA? O colonie numită Germania? O colonie care nu are dreptul să-și decidă politica energetică? O națiune care nu are dreptul să-și urmeze propria cale, oriunde ar duce ea? SUA pot face asta, în calitate de învingătoare într-un joc istoric. Însă trebuie să spună limpede că vor să facă asta.

Germanii sunt un popor înfrânt. Asemenea popoare nu mai au timp pentru ele, ci numără trecerea anilor conform evenimentelor și perioadelor altor națiuni și imperii, spunea filozoful Johann Gottlieb Fichte. Germanii au fost multă vreme în aceasta situație, în avantajul SUA. Ca indivizi, germanii au beneficiat și ei de pe urma acestui lucru, nu pot nega asta.

Sunt și avantaje în a fi sclav. Unul dintre drepturile sclavului este de a nu participa la războaiele stăpânului, el poate să se bucure de pace. Însă conducerii SUA nu-i place această situație. Războaiele din ultimii 30 de ani, din Europa, Orientul Mijlociu, au fost războaie la care germanii au fost chemați să participe. De ce ar trebui să participăm? Nu trebuie să mai luptăm, pentru că deja am ieșit din istorie. Din acest motiv, ne-am desfigurat armata.

Am ajuns la un moment al nulității militare, dar tocmai acum liderii politici germani și-au regăsit pofta de război. Beligeranța a devenit un soi de nebunie obligatorie, așa cum nu s-a mai văzut de la finalul ultimului război mondial. CDU are acum cele mai puternice strigăte de luptă, în ciuda unei incompetențe militare totale. Este ca o fantezie sexuală a unui popor impotent. Noi vrem să punem capăt acestei situații grotești.

Ne vom coordona cu SUA, însă America trebuie să știe în ce lume vrea să trăiască. Dacă vrea să rămână un imperiu, atunci America trebuie să lupte ea însăși pentru asta, să curgă sânge american și să fie distruse bunuri americane. Să nu se aștepte ca sclavii să ia parte la acest război. Un sclav care se luptă va cere eliberarea din sclavie, Iar libertatea care ar urma va însemna că acești oameni, aceste popoare vor dori să meargă pe calea lor. Sclavii nu luptă. Nu-i acuzați pentru asta.

Când Trump le spune germanilor că vor trebui să-și asume responsabilitatea pentru securitatea lor, el ar trebui să se gândească la toate consecințele. Îi vom asculta îngrijorările privind Nord Stream, însă deciziile vor fi sută la sută ale noastre, fie că-i plac, fie că nu. Germanii și-au pierdut spiritul libertății; alte țări au luptat pentru libertate și pentru a o păstra, așa cum sunt balticii. Spuneți-le balticilor că trebuie să renunțe la controlul politicii energetice, că de asta se vor ocupa corporațiile americane. Spuneți-le că UE va decide cine intră și ce imigranți rămân în țările acestea. Puteți fi siguri că, în aceste condiții, aceste popoare care mai au mândrie, vor spune că nu mai au nevoie de niciun ajutor. Contradicția pe care o identificați în ce privește poziția europenilor față de război are de-a face cu contradicțiile din Statele Unite.

Elon Musk susține Alternativa pentru Germania, la fel și Nigel Farage, în Marea Britanie. Credeți că va apărea o Europa de dreapta susținută de tehnologie? Care sunt provocările?

Nu aș vorbi despre o Europa a dreptei tech. Stânga politică are monopolul asupra opiniei de mai multe decenii. Este mai valabil în Germania decât în SUA, pentru că aici instituțiile sunt si mai mult controlate de stat, dominate de stângiști. Avem o televiziune publică care este finanțată cu opt miliarde de euro anual. Este ceva unic în lume. Dar monopolul este pe cale să se prăbușească. Acum, toata lumea poate produce programe și poate avea audiente de milioane de oameni. Dacă adaugi și geniu antreprenorial al lui Musk, cele opt miliarde de euro nu vor mai fi suficiente pentru a modela opinia publică. Nu are legătură cu dreapta tech, ci cu libertatea de exprimare. Stânga nu are argumente, ea își insultă opozanții. Până acum a fost suficient. Însă victoria lui Trump arată că monopolul se prăbușește. De aici pleacă ura elitelor europene față de Musk. Se tem de noi, de libertate. Se tem cel mai mult de libera exprimare.

Am observat o moderare a discursului la Giorgia Meloni, la Marine Le Pen. Ce compromisuri veți face în Germania?

Nu trebuie să facem compromisuri. Singurul partid care este înaintea noastră în sondaje este CDU. De ce? Pentru că ne copiază programul. Este de necrezut, dar este adevărat, îl copiază până și la formulările simple. Sigur, nu vor implementa acest program. Este o minciună. CDU a respins ideea unei coaliții cu noi, deci le rămâne doar stânga.

Sunt discuții în Germania despre reînarmare și reformarea NATO. Care sunt pozițiile AfD?

Nevoia unor reforme este imensă. Avem poate cele mai ineficiente forțe armate din lume. Am fi învinși de aproape orice țară care ne-ar ataca. Când Ucraina a cerut arme din Germania, le-am dat căști. Ucrainenii au crezut că vrem să-i insultăm. De fapt, nu le puteam da altceva. Ce am trimis până acum în Ucraina erau singurele arme funcționale din depozitele noastre. Nu mai avem nimic de dat. Dar cheltuim 50 de miliarde de euro pe an pentru apărare, adică două treimi din bugetul militar al Rusiei. Este ceva suprarealist. Nu putem cheltui atât de mult pentru atât de puțin. Un guvern AfD ar spori cheltuielile pentru apărare, însă într-un mod mai înțelept. Problema este ineficiența. Și nu doar apărarea este problema. Multe domenii sunt paralizate de birocrație.

NATO se redefinește. Nu putem spune în ce direcție o va lua noul președinte al SUA, vom vedea asta în cursul următorilor ani. Dar un lucru e sigur: NATO de până acum avea o diviziune clară a muncii. Anumite țări își asumau anumite sarcini. Asta a funcționat câtă vreme SUA au dorit să-și mențină dominația în Europa. Cum SUA se concentrează mai mult pe Pacific, lucrurile trebuie să se schimbe.

Cea mai importantă va deveni responsabilitatea individuală. Forțele noastre armate nu sunt pregătite pentru asta. Logistica domină acum forța de luptă. Nu putem desfășura operațiuni militare în mod independent. Politicienilor germani le place să spună că asta înseamnă pacifism. În viziunea mea, pacifist este cel care poate merge la război, însă nu o face, ci încearcă să caute pacea cu disperare. Pe de altă parte, un om care vrea pace pentru că nu se poate apăra nu este un pacifist. Este un om de zăpadă care vrea ca iarna să țină cât mai mult.